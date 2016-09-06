O 6 isim Milli Takıma dönüyor mu?

Fatih Terim, kadroya almadığı 6 futbolcu için dönüş mesajı verdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaratan üç maçtan sonra prim olayıyla hayli sarsılan Milli Takım, yeni çağrılan oyuncular ve Fatih Terim'in yeni 11'i ile Hırvatistan maçında tanıştı. Hatta tanışmanın da ötesinde, "Gençlik Aşısı" olarak nitelenen kadro biraz da şansın yardımıyla Zagreb'in ünlü Maksimir Stadı'nda içinden geçirdiği o beraberlik skoruna ulaştı.

Kendi takımlarında forma giymeyen Şener, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, ilk kez Ay-Yıldızlı formayla resmi bir maçta tanışan Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'la, geleceğin yıldız adayı 19'luk Emre Mor ile Hırvatistan önünde puan çaldı. Rakibin direkten dönen topları ve kaçırdığı fırsatlar bir yana, Milli Takım'da rakip kalede eline geçirdiği fırsatları değerlendirebilse, Maksimir Stadı'nda belki de ummadık bir sonuç alacaktı.

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MAÇ SONU MESAJI

Hırvatistan maçı öncesi kadro açıklandığında çağrılmayan, Arda Turan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın konusu maç ve maçtan sonra en büyük gündem maddesiydi. Hırvat beraberliğinin dalgası 6 Ekim'de Konya'da Ukrayna, 9 Ekim'de Reykjavik'te İzlanda ile yapılacak maça ne kadar yansıyacaktı? İşte bu sorununun yanıtını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim maçtan sonra şöyle verdi:

"Dışarıda bazı genç oyuncularımız var, onları da alacağız. Bir değişim olacaktır, ama bir kemik kadromuz var. Burada olmayan arkadaşlarımız da var. Onları da yakın zamanda buraya kazandıracağız."

Terim'in bu mesajına Futbol Federasyonu Başkanı da destek çıktı. Yıldırım Demirören, "Umuyorum eskilerle yeniler en kısa zamanda bir arada olurlar" dedi.

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30 EYLÜL ÇAĞRI GÜNÜ

Ukrayna ve İzlanda maçı için A Milli Takım'ın aday kadrosu 30 Eylül Cuma günü açıklanacak. O tarihe kadar Barcelona'da Arda Turan, Çin'de Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın performansları, antrenman verileri de göz önüne alınarak takip edilecek. Sakatlık olmadığı takdirde söz konusu oyuncuların iki hayati maç için yeniden kadroya çağrılmaları büyük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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