İsmail Demiriz adli kontrolle serbest

Futbolda Fethullahçı Terör Örgütü yapılanması gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz tutuklanmak üzere sevk edildiği hakimlikte adli kontrolle serbest kaldı.

Futbolda Fethullahçı Terör Örgütü yapılanması gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz tutuklanmak üzere sevk edildiği hakimlikte adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Sonrasında ortaya çıkan yeni belge ve bilgiler doğrultusunda Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz soruşturmaya dahil edildi.

İSMAİL DEMİRİZ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ!

İsmail Demiriz İstanbul Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken Uğur Tütüneker geçtiğimiz günlerde havalimanında yakalandı. Arif Erdem'in ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan yurtdışına kaçtığı belirlendi. Bilindiği gibi bu dört futbolcunun mal varlıklarına el konuldu.

KAÇAK İSİMLER İÇİN INTERPOL’E BAŞVURU

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri bir süredir devam eden İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan iki şüpheli eski futbolcudan İsmail Demiriz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamıdna tutuklamaya sevk edilirken Uğur Tütüneker adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. İki futbolcu savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'CÜ FUTBOLCULARIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

İsmail Demiriz Nöbetçi 9.Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgusu ardından serbest bırakıldı. Hakim Okan Albayrak eski futbolcu hakkında adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararı verdi.