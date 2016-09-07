Futbolda FETÖ yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hakkında karar verildi.

Futbolda Fethullahçı Terör Örgütü yapılanması gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları ardından Demiriz tutuklamaya sevk edilirken Tütüneker hakkında adli kontrol tedbiri istendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Sonrasında ortaya çıkan yeni belge ve bilgiler doğrultusunda Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz soruşturmaya dahil edildi.

İsmail Demiriz hakkında tutuklama talebi!

HAKAN ŞÜKÜR'Ü BAKIN FETÖ'YLE KİM TANIŞTIRMIŞ

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

İsmail Demiriz İstanbul Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken Uğur Tütüneker geçtiğimiz günlerde havalimanında yakalandı. Arif Erdem'in ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan yurtdışına kaçtığı belirlendi. Bilindiği gibi bu dört futbolcunun mal varlıklarına el konuldu.

FETÖ’CÜLER İDDAA PARASINA BİLE SULANDILAR

TÜTÜNEKER VE DEMİRİZ HAKKINDA KARAR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri bir süredir devam eden İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan iki şüpheli eski futbolcudan İsmail Demiriz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamıdna tutuklamaya sevk edilirken Uğur Tütüneker adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. İki futbolcu savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.