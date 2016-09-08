Florya'da dev zirve! Terim, Riekerink, yönetim...

Galatasaray'ın teknik patronu Jan Olde Riekerink ile sıcağı sıcağına Fatih Terim zirvesi...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Hırvatistan maçı sonrasında kafalarda soru işareti bırakan ve kulisleri hareketlendiren Galatasaray ile ilgili sözleri yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Terim, Galatasaray'a mı dönüyor" sorularına "Galatasaray'ın hocası var. Nereden çıkıyor böyle bir haber" diye yanıt verirken, yönetim de konuyla ilgili olarak harekete geçti. Galatasaray ile 2 kupa kaldıran ve sezona ligde 2'de 2 ile başlayan Riekerink'e "Sana güveniyoruz" mesajı verildi.

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BAŞKAN DA AÇIKLADI

Antalya'da tatilde olan ve bugün İstanbul'a dönecek olan Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu Riekerink'e geleceği ile ilgili güvence veren isimdi.

Nazifoğlu, Riekerink'e, Terim'in Galatasaray'a döneceği iddiaları konusunda "Biz sana güveniyoruz. Bu iddialar ve haberler bizim dışımızda yazılıp çiziliyor. Gerçek ile de alakası yok. Sakın moralini bozma. Biz seninle çalışmaktan çok memnunuz. Uzun yıllar da beraber olacağız.Lütfen kafanda bir soru işareti oluşmasın. Zaten başkanımız da gerekli açıklamayı yaptı ve takımın başında hocamızın olduğunu belirtti. Sen başka şeylere kulak asma" dedi.

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"BENİM DERDİM KAYSERİSPOR"

Riekerink'in yanıtı ise kendinden emin ve net oldu: "Moralimi bu tip şeyler asla bozamaz. Ben kendi işime ve Galatasaray'a odaklı durumdayım. Şu anda tek problemim Kayserispor'u da yenip yola kayıpsız devam etmek. Tüm mesaimi de bunun için harcıyorum. Şampiyonluğa ulaşma adına planlarımı yapıyorum."

Galatasaray Yönetim Kurulu, ayrıca, zorlu Kayseri deplasmanında da Terim iddialarına net şekilde bir kez daha yanıt verip Riekerink ile yola devam edeceklerini kalın çizgilerle belirtecek. (Hürriyet)