Beşiktaş, Benfica maçı için Portekiz'e gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Benfica'ya konuk olacak Beşiktaş, Portekiz'e gitti.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lizbon'a hareket etti.
Teknik direktör Şenol Güneş, Benfica maçı kadrosuna UEFA listesinde bulunan 22 futbolcunun tamamını dahil etti.BENFİCA MAÇINA SIRP HAKEM
Öte yandan, kafilede kulüp başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Umut Güner, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Kalkavan, Candaş Tolga Işık ve Emre Kocadağ da yer aldı.İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BENFİCA TAKTİĞİ