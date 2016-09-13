Benfica - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? (CANLI)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Peki Benfica - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesine bu akşam Benfica maçıyla başlayacak.

Grupta Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak.

İki takım, TSİ 21.45'te Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Benfica - Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Benfica - Beşiktaş maçını Sabah.com.tr'nin canlı anlatımından da takip edebilirsiniz.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Beşiktaş, 6 sezon sonra gruplarda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada puan veya puanlar alarak gruptan çıkma hedefinde ilk adımı atmaya çalışacak.

Beşiktaş, karşılaşmanın son hazırlığını ise maçın oynanacağı statta yapacak.

İŞTE BENFİCA'NIN ŞİFRELERİ

GÜNEŞ, BAZI FUTBOLCULARI DİNLENDİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica ile oynanacak maçı düşünerek Kardemir Karabükspor karşısında bazı önemli oyuncularını dinlendirdi.

Tolga Zengin, Andreas Beck, Adriano Correia ve Oğuzhan Özyakup gibi sık şans verdiği oyuncuları son Spor Toto Süper Lig mücadelesinde yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Atiba Hutchinson ile Ricardo Quaresma'yı kadroya dahi almadı.

Güneş'in dinlendirdiği oyuncuları Benfica karşısında sahaya sürmesi bekleniyor.

KARTALLAR’IN DANSI

BENFİCA İLE İLK MAÇ

Siyah-beyazlı takım, Benfica ile ilk kez Avrupa kupasında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş gibi "kartal" sembolünü kullanan ve her maçta buna yönelik organizasyonlar yapan Benfica Kulübünün, yarınki karşılaşma için jest yaparak iki "kartal" uçuracağı belirtildi.

ÇAKAR ŞAMPİYONU AÇIKLADI

RAKİP DE FORMDA

Beşiktaş'ın rakibi Benfica da şu ana dek formda bir görüntü ortaya koydu.

Portekiz Premier Lig'de 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Benfica, 3. sırada bulunuyor.

Bu arada B Grubu'nun diğer maçında Dinamo Kiev ile Napoli, Ukrayna'da karşılaşacak.

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BEŞİKTAŞ, 6 SEZON SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Beşiktaş, 6 sezon sonra Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2009-2010'da mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 6. kez bu büyük organizasyonda başarı kovalayacak.

Bu arenada daha önce 5 kez yer alan Beşiktaş, 30 maç yaptı. Henüz önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 30 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 22 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 56 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ UYARDI!

İLK KATILIMI 1997-1998'DE

Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 1997-1998'de yaptı.

Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg ile E Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgi sonunda ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 6 puan topladı. Beşiktaş, bu puanla grubu 3. sırada bitirdi.

2000-2001'DE İKİNCİ KEZ

Organizasyonda ikinci mücadelesini 2000-2001'de yapan Beşiktaş, H Grubu'nda Milan, Leeds United, Barcelona ile eşleşti ve grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı.

Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı.

2003-2004 EN BAŞARILI SEZONU

Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te üçüncü kez gruplarda yer alan siyah-beyazlı takım, bu organizasyondaki en başarılı dönemini geçirdi.

G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı.

Chelsea'yi İngiltere'de Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman galibiyetine ulaştı.

EN FARKLI MAĞLUBİYETİ 2007-2008'DE ALDI

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı.

Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı.

Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, son sırada kaldı.

2009-2010'DAKİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'nde son kez 2009-2010'da mücadele eden Beşiktaş, B Grubu'ndaki mücadelede birer galibiyet ve beraberlik gördü.

Rakiplerine 4 maçta yenilen siyah-beyazlı takım, 4 puanla son sırayı aldı.

Beşiktaş, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de bu sezonda imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesindeki performansları şöyle:

Sezon Maç G B M AG YG Puan 2009-2010 6 1 1 4 3 8 4 2007-2008 6 2 0 4 4 15 6 2003-2004 6 2 1 3 5 7 7 2000-2001 6 1 1 4 4 17 4 1997-1998 6 2 0 4 6 9 6

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 185. MAÇINA ÇIKIYOR

Avrupa Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda yapacağı maçla Avrupa kupalarındaki 185. karşılaşmasına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 184 maçın 68'ini kazanıp, 37'sinde berabere kaldı, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 231 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 260 gol gördü.

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 17 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 16 kez de UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etti.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon K O G B M A Y Şampiyon Kulüpler ve Şampiyonlar Ligi 17 68 22 13 33 64 104 Kupa Galipleri Kupası 7 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 16 96 42 20 34 146 118 Toplam 40 184 68 37 79 231 260

EN FARKLI GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI ALDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı mağlup ederek elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda rakibini 5-0 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1 mağlup ederek, farklı galibiyetlerden birine daha ulaştı.

EN FARKLI YENİLGİLER

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu yenilgiyi ise bir Şampiyonlar Ligi maçında aldı.

2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük organizasyonda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında ağır yenilgiden kurtulamadı. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede 8-0'lık skorla sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.

DEPLASMAN KARNESİ

Beşiktaş, Benfica karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda 93. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 92 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 17'sinde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 98 kez havalandırırken, kalesinde ise 170 gol gördü.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 9. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz ekipleriyle 9 karşılaşma oynadı.

Bu ülke takımlarıyla oynadığı maçların, 2'isini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5'ini kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

2005-2006 sezonunda UEFA Kupası grup maçında bir Portekiz takımıyla eşleşen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı maçta Vitoria Guimaraes'i 3-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda Porto ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlılar, BJK İnönü Stadı'nda 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.

2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında bir kez daha Porto'yla eşleşen Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 mağlup olup, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2011-2012 sezonunda Braga ile 3. turda eşleşen Beşiktaş, deplasmandaki maçı 2-0 kazandı, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile aynı grupta yer aldı. İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu ülke takımlarından Benfica ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

OKTAY DERELİOĞLU HALA EN GOLCÜSÜ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanı, Oktay Derelioğlu'nda bulunuyor.

Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımı adına rakip fileleri 14 kez havalandıran Oktay'ı, 12 golle Brezilyalı Bobo izliyor.

Beşiktaş'ta ayrıca 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 8 golle Demba Ba, yedişer golle Mehmet Özdilek ve Ricardo Quaresma, altışar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin, Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor.

Mevcut kadro içinde yer alan Quaresma, yarınki maçta atacağı gol veya gollerle Demba Ba ile Pancu'yu geçmeye çalışacak.