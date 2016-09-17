Arda'dan Fatih Terim'e cevap: Bu lafları kimse kaldıramaz

Milli takıma alınmaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Arda Turan, asla prim pazarlığı yapmadığını dile getirerek, fedakarlıklarla milli takıma hizmet ettiklerini söyledi.

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, NTV Spor'da katıldığı programda, milli takıma alınmaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''Öğlen uykusundaydım, telefon 50 kere çalınınca, 'Allah korusun ya biri öldü ya da milli takıma çağrılmadım' dedim. Şaşırdım mı? Açıkçası futbolun içerisinde böyle şeyler var? Ben orada olmasam da o takımın kaptanıyım. Bunun için o zaman konuşmadım. Maçlardan sonra 'hesap sorma' diye bir şey söylemiştim. Ben asla Türk halkına ve Türk milletine bunu söylemedim. Beni ıslıkladılar ama onlar benim baş tacım. Galatasaray taraftarı da ıslıkladı ama birbirimizi çok seviyoruz.''

''Ben hayatım boyunca kimseyle prim, para pazarlığı yapmadım, yapmam da. Ben takım arkadaşlarımı bilgilendirme amacıyla, bunları öğrenmek ve sormak mecburiyetindeyim onlara söylemek için... Biz prim için oynayan oyuncular olabilir miyiz? Biz hayatımız boyunca, parayla primle pazarlık yapma gibi bir şey olmadı. Bunlar iftiradır. Ben bunları kaldırabiliyorum. O çocukların parayla pulla işleri olmadı. Hocamın (Fatih Terim) emeğine saygım var, ama biz onun emeğine dünyanın her yerinde aslan gibi oynayarak karşılık verdik. Altı ay oynamama sürecim var. Hocam bunu da ifade etti. Ben Barcelona'ya gitmeden önce bile hocama (Fatih Terim) sordum.''

"SONSUZ ŞEREF SAHİBİ ALLAH'TIR"

''Ben onun için fedakarlık yaptım. Letonya maçındaki kramponuma bakarsanız, yırtıktır. Bizler her şartta ülkesi için fedakarlık yapmış oyuncularız. Sonsuz şeref sahibi benim gönlümde Allah'tır. Biz onun evladı yaşındayız. Bizim ne zaman kulağımızı çekmiş de biz gerekeni yapmamışız hayatımız boyunca. Bizi bu günlerde bu şekilde göstermek gerçekten iyi değil. Biz onun evladı yaşındayız. Biz asla böyle şeyler yapmadık. Ben hata yapmışımdır. Ama asla yanlış yapmamışımdır. Takımıma zarar verecek, bilerek oynamama falan... Biz hocamızın evladı yaşındayız. Biz paracı, primci insanlar değiliz. İrlandalı kafayı atmasa, biz doğru mu davranmış olacaktık. Biz paracı, primci insanlar değiliz, asla da pazarlığını yapmadık. Türk halkı bunu böyle bilsin. Milli takım bir ailedir.''

''FATİH TERİM İLE O GÜNDEN SONRA KONUŞMADIK...''

''Hoca bizi yüz kere, bin kere milli takıma çağırmayabilir. Ama ben bir şey yapıyorsam arkadaşlarıma yardım etmek için... Bir tartışma, bir çözüm aranacak olay varsa yüz yüze olur. Hatalar yapmış mıyımdır? Bin kere yüz kere... Ama kötü niyetli hatalar kesinlikle...''

''Kavga her gün olur. Kavga etmeyen takım mı olru? Biz başarılıyız. 15 maç yenilmeyip Avrupa Şampiyonası'na gidip yenilebilirsin de... Biz saha içindeki sorunlara bakalım. Saha içindeki sorunlar bensem, 100 yıl boyunca burada oturmaya razıyım. Biz saha dışı sebeplerle konuşa konuşa... Saha dışı sebepler nedir ya? ''

''Ben 11 yaşından beri milli takım formasını taşıyorum şerefimle, onurumla. Bundan sonra da taşımazsam yine şerefimle, onurumla... O günden sonra hiç konuşmadık.''

''Ben bize söylenen cümleler karşısında bunları söylemek zorundayım. Ben bugüne kadar para, prim konuşmadım. Bu lafları kimse kaldıramaz.''

''Ülkemizi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Olayları anlatmaya çalışıyorum. Buradakilerin bakış açısı, Türkiye'nin zor dönemden geçtiği, iyi bir lideri olduğunu, Türk halkının dirayetli olduğu yönünde...''

''O ıslıklanmalar falan önemli değil. Ben ülkemde sokağa çıktığımda çok iyi karşılanıyorum. Ben de kariyerim boyunca adımlarımı hiç para üzerine atmadım.''

''10 sene sonra ilk defa sakatlık sebebi vs olmadan milli takıma gitmedim. O anlardan da bir şey öğrenmeye çalıştım. Belki sert hatalar yaptın dedim kendi kendime. Ben yattım yatağa, inandığın doğrular bu. Niyette kötülük yok. Ben o dönem dinlendim, fiziğimi tekrardan toparlama fırsatı buldum.''

MİLLİ TAKIMA TEKRAR ÇAĞIRILIRSA...

''Biz hiçbir zaman şahıslara hizmet etmedik ki. Gider aslanlar gibi görevimizi yaparız. Çek maçına bakın, en çok koşan benim. Benim vicdanım rahat. Hırvat maçı, olmadı ayaklarım gitmedi. Oyunun içine giremedim. İspanya maçında kendimi iyi hissediyordum, rakip çok zordu.''

''İspanyol taraftarlara da çok teşekkür ediyorum, bana destek çıktılar. 8-9 kere kupa kazanmışım, İspanya'da seramonide Türkiye bayrağı var. 15 maç yenilmeyen takımın kaptanı da benim. 1 puanımız varken de Arda'ydım. O günkü uçaktaki konuşmalarımı hatırlasınlar. 15 maç beraber kazanmadık mı? Hollanda'yı dışarıda bıraktık. Arda da gelip geçer, Burak da. Amaç ülkeye hizmet etmek.''