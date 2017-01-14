Hayali gerçek oldu

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Konyaspor-Galatasaray maçında ağırlandı

Maç öncesi Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Burak Tolunay Sekin'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye etti. Sekin, daha sonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.



Aynı zamanda bir Galatasaray taraftarı olan Fethi Sekin şehit olduktan sonra sosyal medya üzerinden Altınorduspor altyapısında oynayan oğlu için bir kampanya düzenlenmişti.



Kampanyada Galatasaray'ı mesaj yağmuruna tutan kullanıcılar 'Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray altyapısında oynasın' çağrısı yapmıştı. Bu çağrılara Galatasaray, resmi hesabından 'Tüm Türkiye'ye sözümüzdür' yanıtı vererek çağrılara kayıtsız kalmamıştı.

ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY (CANLI)