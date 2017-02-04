Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? - İşte 4 Şubat 2017 ATV yayın akışı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sona eren grup maçlarının ardından 2. tur karşılaşmaları bugün start alıyor. ATV yayın akışı programına göre Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçları sizler için derledik. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4-5 Şubat ATV yayın akışı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bir üst turda Galatasaray - Başakşehir ve Beşiktaş Fenerbahçe maçları oynanacak. 4 Şubat Cumartesi ATV yayın akışı programına göre bugün birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 4-5 Şubat ATV yayın akışı...



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur karşılaşmaları bugün start alıyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelede Gençlerbirliği kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bugün oynanacak diğer bir mücadele ise saat 20:30'da Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanancak.

BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY 18. RANDEVUDA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugüne kadar resmi maçlarda 17 kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 17 karşılaşmada Galatasaray'ın 31 golüne, Başakşehir 22 gol ile karşılık verdi.

5 ŞUBAT PAZAR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın futbolseverleri ATV ekranlarında futbol şöleni bekliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 20:30'da kozlarını paylaşacak. Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım tur atlayacak.



DERBİ İÇİN HEYECAN DORUKTA! - BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? BEŞİKTAŞ'IN KOZU FENER'İN KABUSU İç sahada bu sezon yüksekten uçan Beşiktaş, son haftalarda deplasmanda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da pazar günü konuk edecek. Evinde uçan Kara Kartal ile son dönemde deplasmanlarda kabus gören sarı-lacivertli takımın kritik mücadelesinden çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor. Ligde zirveye yerleşen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Rövanşı olmayan karşılaşma pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Dev derbide hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Beşiktaş, ligin geride kalan 19 haftasında evinde 9 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 7'sini kazanan siyah-beyazlılar 2 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Vodafone Arena'da oynadığı 9 lig maçında 23 puan toplayan Beşiktaş, rakip kaleye ise 23 gol gönderdi. Siyah-beyazlı takım şu anda iç sahada ligin en iyi ikinci takımı konumunda. Kupada ise evinde 3 maç oynayan Kara Kartal, bu maçların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Vodafone Arena'da ortalama 35-40 bin seyirci ortalamasıyla mücadele eden Beşiktaş, iç sahada en çok taraftar ortalamasına da sahip durumda. 4-5 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI PROGRAMI 12.50: Bu Şehir Arkandan Gelecek 16.15: Gençlerbirliği Kayserispor 19.00: Atv Ana Haber 19.45: Kupa Günlüğü 20.30: Medipol Başakşehir-Galatasaray 22.35: Tetikçi A Spor yayın akışı 07:00 Sabah Sporu | canlı 10:00 Maç Özetleri 11:00 Spor Ajansı | canlı 14:00 Tuzlaspor-Sivasspor |ZTK CANLI 16:00 Türkiye'nin Kupası | canlı 18:30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor |ZTK CANLI 20:30 Boks Akşamı 22:30 Türkiye'nin Kupası | canlı 5 Şubat Pazar ATV yayın akışı: 12:30 Ölene Kadar 16:15 Kasımpaşa Osmanlıspor 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 Beşiktaş Fenerbahçe 22:35 Dondurucu - Yabancı Sinema A Spor yayın akışı 07:00 Sabah Sporu | canlı 10:00 Spor Ajansı | canlı 12:30 Akhisar Bld.Spor- Gümüşhanespor |ZTK CANLI 14:30 Türkiye'nin Kupası | canlı 15:30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor |ZTK CANLI 17:30 Derbiye Doğru| canlı 20:30 Boks Akşamı 22:30 Türkiye'nin Kupası | canlı