Alemin kralı Beşiktaş

Kara Kartal, sadece liderlik koltuğunu değil, 20 farklı kategoride Süper Lig’in zirvesini domine etti. Siyah-beyazlılar hem takım hem de bireysel performanslarda rakiplerini geride bıraktı

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada Akhisar'ı devirerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Beşiktaş, sadece puan olarak değil çok sayıda alanda hem takım hem de bireysel performanslarda zirvede yer alıyor. Attığı gol (43), girdiği gol pozisyonu (137), isabetli şut (125) ve şutlarını isabet ettirme yüzdesinde (%41) ilk sırada olan siyah-beyazlılar, isabetli pas (10713) ve pas başarı yüzdesinde de (%82) ligin tepesinde. Bununla beraber Beşiktaş, orta (301), isabetli orta (85) ve topa sahip olma yüzdesinde (%61) lige ambargo koydu.

5 FARKLI OYUNCU, 10 ALANDA ZİRVEDE

Beşiktaş, takım olarak 10 farklı değerde lider olurken, bireysel performanslarda da 5 farklı oyuncu 10 alanda ligin en iyisi. Cenk attığı gol (16), girdiği gol pozisyonu (44), attığı şut (66) ve isabetli şut (31) değerlerinde rakiplerini geride bıraktı. Marcelo ise isabetli pas (1350) karnesinde ligin en iyisi. Atiba yine pas başarı yüzdesinde (%93) en iyi isim olurken, orta (190), isabetli orta (66) değerlerinde ise başı 10 asistli Quaresma çekiyor. Öte yandan kaleci Fabri ise maç başına yediği gol (0,8) ortalamasında ve topu oyuna sokma başarısında (%85) ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor.





KARTAL ACELE ETMEYECEK

Akhisar maçında 25 metreden müthiş bir vuruş yaparak ağları sarsan Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını coşturdu. Daha önce sosyal medyada Benfica'da olan bonservisinin alınması için kampanya başlatılan Brezilyalı futbolcu için yönetim aceleci davranmak istemiyor. Bir sezon daha kiralık anlaşması bulunan ve sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 25 milyon Euro olan sambacı için yöneticilerin, "Talisca bir yıl daha bizimle. Bizi sıkı bir pazarlık bekliyor. Bu nedenle aceleci davranmayacağız. Önce bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşıp ondan sonra görüşmelere başlayacağız" dedikleri öğrenildi.



TALİSCA İÇİN ÇAĞRI

Akhisar maçının kahramanlarından Talisca, tesislerdeki kartal heykelinin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bu arada taraftarlar, sosyal medyadan, hafta sonu için Beşiktaşlıları kartal yuvaları mağazalarına çağırıp, "Talisca'nın bonservisine ufak da olsa katkımız olsun" dediler.