Şenol Güneş’e yeni sözleşme

Geçtiğimiz sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdiği Beşiktaş'ı bu sezon da zirvede tutan Şenol Güneş için yönetim özel bir hazırlık içinde. Siyah-beyazlı ekibin aldığı başarılı sonuçlar üzerine taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli çalıştırıcıya, Galatasaray derbisinden sonra yeni sözleşme teklif edilecek. Beşiktaş ile +1 yıllık daha opsiyonu olan Güneş ile masaya oturacak olan yöneticilerin, opsiyonu dışarıda bırakıp uzun vadeli bir kontrat imzalamak istedikleri gelen haberler arasında. Şenol Güneş, Akhisar karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ta çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız işin karşılığını almak da bana ayrıca mutluluk veriyor. Böyle büyük bir camianın beni kucaklaması güzel" diyeEditör: Duygu BIÇAK - Tasarım: Recep GÜNGÖR rek, yeni kontrata yeşil ışık yakmıştı.

GÜNEŞ'İN 6. KRALI OLACAK

Ligde 21 haftada 16 kez ağları havalandıran Cenk Tosun, gol krallığı yarışında en yakın rakibi Konyasporlu Bajic'in 6 gol önünde bulunuyor. Şayet Cenk bu yarışı zirvede bitirirse, Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerinde çıkardığı 6. gol kralı olacak. Güneş'in daha önce çalıştırdığı takımlarda gol kralı olan futbolcular şunlar: Şota Arveladze (25 gol-Trabzonspor), Fatih Tekke (31 gol-Trabzonspor), Burak Yılmaz (33 gol- Trabzonspor), Fernandao (22 gol-Bursaspor), Mario Gomez (26 gol-Beşiktaş).



34: Beşiktaş geçtiğimiz sezondan itibaren 55 haftanın 34'ünde liderliği kimseye bırakmadı.