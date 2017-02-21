Adım adım şampiyonluğa

Süper Lig’de topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Kartal, en yakın rakibine 4, ezeli rakiplerine ise 7 ve 10 puan fark attı. Beşiktaş kalan maçların 6'sını deplasmanda, 7'sini evinde oynayacak. G.Saray 6, F.Bahçe ve Başakşehir ise 7 maçını deplasmanda yapacak. Kartal; kalan maçlardaki rakipleriyle ilk devre yaptığı karşılaşmalarda 28 puan elde ederken, Başakşehir 27, F,Bahçe 28, G.Saray 26 puan aldı

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleriyle arasında puan farkını açmayı da sürdürüyor. Ligde 4 haftadır zirvedeki yerini koruyan siyah-beyazlı takım, sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u etkili futbol ile 3-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. Ligde kalan maçların 6'sını deplasmanda oynayacak olan Kartal, bu hafta G.Saray ile TT Arena'da, 30. haftada da F.Bahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak. Beşiktaş, ligde geride kalan 13 maçının 7'sini Vodafone Arena'da oynayacak.



ASLANLAR YARA ALDI

İlk yarıyı namağlup lider kapatan Başakşehir, son iki maçını kazanamadı ve kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında liderin 4 puan gerisine düştü. Kayseri mağlubiyeti sonrasında İgor Tudor'u göreve getiren G.Saray, yeni hocasıyla ilk maçına Rize deplasmanında çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar, Çaykur Rize ile 1-1 berabere kalarak zirve takibinde yara aldı. Bu hafta lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cimbom, ligin 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, geri kalan karşılaşmaların 7'sini kendi sahasında oynayacakken, 27. haftada da Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.



F.BAHÇE'YE ZOR FiKSTÜR

Ligin 2. yarısında sadece 1 galibiyeti bulunan F.Bahçe ise Kasımpaşa'ya da takıldı. Özellikle gol yollarında çok etkisiz kalan sarı-lacivertliler, 0-0 beraberlik sonrasında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, kalan 13 maçın 6'sında Ülker Stadyumu'nda sahne alacak. Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Kanarya, 30. haftada ise Beşiktaş ile zorlu derbiyi Vodafone Arena'da oynayacak. Beşiktaş; ligin geride kalan 13 maçındaki rakipleriyle ilk yarıda oynadığı karşılaşmalarda 28 puan (8 galibiyet, 4 beraberlik) toplarken; F.Bahçe de aynı puanı (8 galibiyet, 4 beraberlik) elde etmiş, Başakşehir 27 puan (7 galibiyet, 6 beraberlik), G.Saray 26 puanda (8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi) kalmıştı.





İlk 4 sıradaki takımların kalan maçları

