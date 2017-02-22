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Mehmet Ekici'ye benzin istasyonu şoku!

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 17:07
Mehmet Ekici'ye benzin istasyonu şoku!
Mehmet Ekici'ye benzin istasyonu şoku!

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici, gittiği benzin istasyonunda büyük şok yaşadı.