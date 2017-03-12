Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Kayserispor maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, "Beşiktaş son paslarda başarılı olamadı. Kötü paslar atıyorlar." dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.



Dilmen şunları söyledi:



"Kayseri ofansif bir kadroyla sahaya çıktı. O kadar temposu yüksek maç oldu ki... Kayseri takımı 30-32 dakika Beşiktaş'tan daha üstündü. Bu kadar yüksek eforla oynamak kolay değil. Beşiktaş son paslarda başarılı olamadı. Kötü paslar atıyorlar. Başlamadan biten pozisyonlar oldu. Kora kor maç oluyor.

Kayseri'nin bir dezavantajı var. Lawal sert oynayan bir oyuncu ve sarı kartı var."

