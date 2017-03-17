Advocaat'tan son dakika açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan Atiker Konyaspor mağlubiyeti sonrası sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı.

Ayrılık kararını açıklayan Hollandalı hoca, "Ben sezon sonunda buradan ayrılacağım. Zaten yönetim de böyle bir karar alacaktı. Ben verdiğim kararı daha önceye aldım" ifadelerini kullandı.

Advocaat karşılaşmayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Yine çok basit goller yedik kalemizde. Bu seviyede yediğimiz goller inanılmaz. Geçtiğimiz hafta da bunu gördük. Bu hafta da aynısı oldu. 2-1 geriye düştükten sonraki bölümde rakibimiz bizden daha iyi olan takımdı. Her dönen topu onlar aldı. Maçın geriye kalan bölümünde 3-3 yapma şansları bulduk aslında, fena değildik. Ama maçın geneline bakarsak iyi değildik" dedi.