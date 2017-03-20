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'ndan itirafı!

  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 10:08
Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş itirafı!
Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş itirafı!

'Futbolun Zirvesi' etkinliğinde yayıncı kuruluşa konuşan yarışına da değindi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 'Futbolun Zirvesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 'la olan mücadelesi hakkında soruları yanıtlayan Belözoğlu, Karabükspor karşısında alınan beraberliği de değerlendirdi.

'nun sözleri şöyle;

"Biz kazanmak için oynadık. Maç bize de geldi. Hemen hemen her takım bize karşı farklı oynuyor. Büyük takım algısı oluşuyor ligdeki durumdan dolayı. Lig başında böyle bir hedefimiz olmasa da son dönemde bunu dile getiriyoruz. Beşiktaş şampiyonlukta avantajlı taraf, hata yapmalarını bekliyoruz. Biz de sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Bunun sürekli hale gelmesi gerek. Beşiktaş'a göre az tecrübesi olan bir takımız. İşimiz zor, sonuç ne olursa olsun değerli bir sene bizim için."

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