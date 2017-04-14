Lyon tribünleri saldırı için organize olmuş!

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylara dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Karşılaşma öncesi kale arkasında yaşananların çok önceden planlandığı ve Fransız 'ultra'larının sosyal medyadan organize olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLMUŞLAR

Olayların yaşandığı kale arkasında yer alan 'Lyon 1950' adlı taraftar grubunun, karşı kale arkasına hakim olan 'Bad Gones' yani Kötü Çocuklar ile görüşerek Beşiktaş maçına özel hazırlık yaptığı belirtildi. Olaylar şu şekilde yaşandı; Aslında pek anlaşamayan iki grup, söz konusu Beşiktaş olunca bu maça özel hazırlandılar. 'Virage Sud' adıyla da bilinen Lyon 1950 taraftar grubu, maçtan önce Facebook hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

BU SADECE SAHADAKİ BİR MÜCADELE DEĞİL!

"Yarı final için tarihi bir 180 dakika! Bir önceki turda Roma'ya karşı ilk maçı kazanmıştık. Yine 12. adam rolümüzü en iyi şekilde oynamalıyız. Kolay bir karşılaşma olmayacak ama Lyon, tarihiyle her zaman zorlukların üstesinden gelmiştir. Maça normal saatinden çok önce gelin. Oyuncularımız ısınırken onlara %200 motivasyon sağlayalım. Hala Avrupa'da şansımız var ve bunu kaçırmayalım. Bu sadece saha değil, tribün mücadelesi!"

LYON 1950 GRUBUNUN GEÇMİŞİ...

Lyon'un en büyük taraftar grubu olarak bilinen Bad Gones'un adı 'ırkçı saldırılar' ile anılıyordu. Lyon başkanı Aulas, futbol kamuoyundan gelen baskılar sonucunda Bad Gones'la görüştü ve taraftar grubu da aralarındaki radikal sağcıların temizlendiğine dair açıklama yaptı. Ancak bir süre sonra Lyon 1950 adıyla yeni bir taraftar topluluğu ses getirmeye başladı. Özellikle deplasman maçlarındaki saldırgan tutumları, onların Bad Gones'tan ayrılan radikaller olduğunu ortaya çıkardı. Aulas'la aralarını iyi tutmak için bu iddiaları yalanlasalar da uzun süre kabul görmediler.

IRKÇI PANKART, NAZİ BAYRAĞI!

Lyon tribünlerinin geçmişine baktığımızda ırkçı pankartlar ve Nazi bayrakları gözleniyor. 1990'lı yıllarda tribünlerinde Nazi bayrakları sergileyen Lyon taraftarları mültecilerle ilgili de 2015 yılında oynanan Lille maçında 'Mülteciler, hoş gelmediniz' pankartı açmıştı. Aynı taraftarlar maçta önce de hazırladıkları pankartı sosyal medyadan paylaşmış ve Beşiktaş taraftarlarını tehdit etmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler