Lens yoksa Elia var

Bonservisi Sunderland'de bulunan Jeremain Lens'i takımda tutmak için uzun süredir çaba gösteren Fenerbahçe, her olasılığa karşı alternatifleri hazır tutuyor. Fenerbahçe scout ekibinin listesindeki ilk isim bir başka Hollandalı Eljero Elia… Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun son durumunu görmek için Utrecht maçını takip eden Fenerbahçe scoutları, maçta bir gol atan Elia'ya tam not verdi.



GEÇEN YIL BEŞİKTAŞ İSTEDİ

Lens için şartlarını sonuna kadar zorlamayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, şayet İngiliz ekibiyle yapacağı pazarlıkta istediğini bulamazsa B planı olarak Eljero Elia'ya teklif götürecek. Kariyerinde Juventus, Southampton gibi önemli ekipler olan deneyimli oyuncuya geçen yıl Türkiye'den Beşiktaş da talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.



FIRTINA GİBİ ESİYOR

30 yaşındaki Elia, Feyenoord'la harika bir sezon geçiriyor. Ligde oynadığı 21 maçta 9 gol atıp 7 de asist yapan 30 yaşındaki yıldız, takımının lider olmasında büyük pay sahibi oldu. Dripling yeteneğiyle öne çıkan Elia, hem sol hem de sağ kanatta oynayabiliyor.