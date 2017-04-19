, ile yolların ayrıldığını açıkladı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 15:53
Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile yolların ayrıldığını açıkladı

Kulübü Başkanı , devre arasında kadro dışı bırakılan ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübü Başkanı , CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Usta, devre arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer için adı geçen ve bordo-mavili takımda kadro dışı kalan hakkında konuştu. Usta, "Mehmet Ekici ile yolculuğumuz tamamlandı. Zannediyorum hem takımı hem o kendi aralarında nikah kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim, onunla devre arasında yapmamız gerekenler vardı ama bir şekilde bu noktalara geldi. Ben de ona başarılar diliyorum. Herhalde yeri yurdu bellidir" dedi.

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Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile yolların ayrıldığını açıkladı
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