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UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon kararı
UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon kararı
Giriş Tarihi: 19.4.2017
19:20
Güncelleme Tarihi: 19.4.2017
19:27
UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.
Olaylara tekrarlanırsa Avrupa'dan men edilecek
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