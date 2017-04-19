UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon kararı

Giriş Tarihi: 19.4.2017 19:20 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 19:27
UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon kararı

UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

Olaylara tekrarlanırsa Avrupa'dan men edilecek
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UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon kararı
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