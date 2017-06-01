Marcelo’ya 7 milyon Euro

Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş'ın oyuncuları doğal olarak transferin gözdesi haline geldi. Siyah-beyazlı ekibi UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde penaltılarla eleyen Olympique Lyon'un, Marcelo
Guedes'e talip olduğu ve Brezilyalı yıldız için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Beşiktaş'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı büyük merak konusu.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle oyuncu alması, satmasına bağlı olan Kartal'da özellikle Marcelo konusunda dengeler çok hassas… Daha birkaç gün önce sözleşmesi 4+1 yıllığına uzatılan Brezilyalı futbolcu, defansta teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi durumunda. Bu sebeple tecrübeli hocanın göstereceği reaksiyon çok önemli…
Başkan Fikret Orman ise önceki günkü açıklamasında "71 milyon TL'lik oyuncu satışı yapacağız. Değerini bulan her futbolcuyu verebiliriz"
ifadelerini kullanmıştı. Yönetimin Marcelo konusunda kararını vermediği ve tecrübeli stopere İspanya'dan iki teklif daha geldiği belirtildi.
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Performansı ile dikkat çeken Marcelo, ligin en fazla başarılı pas yapanı (1943), en fazla rakip atağı keseni (651) ve en fazla hava topu kazananı (130).
RHODOLFO'DA FARK AZALIYOR
Beşiktaş'ta satılacaklar listesinde yer alan Luiz Rhodolfo için Flamengo ile pazarlıklar sürüyor. 1 milyon 250 bin Euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından kabul edilmeyen Brezilya kulübünün, rakamı 1.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.
Pazarlıklarda kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açan Beşiktaş'ın 250 bin Euro'luk indirimle bu transfere onay vermesi bekleniyor. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
CENK TOSUN'A İSPANYOL İLGİSİ
Sezonun geride kalan bölümünde 22 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Cenk Tosun'un bu başarısı Avrupa kulüplerinin gözünden kaçmadı. Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan yıldız futbolcuyla, İspanyolların ilgilendiği gelen haberler arasında. İspanya basınında yer alan iddialara göre; La Liga'yı 12. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Valencia, Cenk'i kadrosuna katmayı çok istiyor ve bu transfer için önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.