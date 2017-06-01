Kralların takımı

Şenol Güneş
'le ikinci sezonunda da Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş
'ta, futbolcular hem kendilerini hem de takımlarını zirveye çıkarmayı başardı. Şenol Güneş, 2.28 ile lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adamı olurken, onunla birlikte çok sayıda oyuncusu kariyer rekorlarını kırdı. İşte Güneş yönetiminde yıldızlaşan ve kariyer rekorlarını geliştiren o oyuncular:
ATİBA HUTCHİNSON
Beşiktaş
forması ile geçirdiği 4 sezonda da ligin pas başarı yüzdesi en yüksek ismi olan Atiba, karnesini bu sezon zirveye çıkardı. Ligde bin 829 başarılı pas
yapan ve yüzde 93'lük başarı yüzdesi ile Avrupa'nın da en iyi ismi olan oyuncu, kariyerinin de en yüksek pas başarı yüzdesine sahip.
MARCELO GUEDES
Ligin
en fazla isabetli pas yapan, hava topu kazanan ve rakip atağı kesen ismi olan Marcelo, hem rakip atağı kesme hem de uzaklaştırma değerlerinde zirve yaptı. Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı forma ile 8 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde maç başına 7.3 uzaklaştırma, 3.8 de atak kesme ortalaması
yakalarken, her iki değer de Kopenhag kariyeri sonrası bir takımda en üst seviyeye ulaşmış oldu.
CENK TOSUN
Ligde
bu sezon 18 gol atan ve 4 asist yapan
oyuncu, takımının 18 puanına
doğrudan etki etmeyi başardı. Bununla
beraber kupalarda da sahne alan Cenk,
tüm resmi maçlarda 22 gol
atmayı
başarırken, bu değer 7 yıllık profesyonel
futbol kariyerinin zirvesi oldu.
ANDERSON TALİSCA
Beşiktaş'a Benfica'dan 2 milyon Euro kiralama bedeli ile gelen ve forma giydiği 33 maçta 17 gol atıp, 6 asist yapan oyuncu, özellikle Benfica ve Lyon gibi kritik maçlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Skora katkı değerinde kariyer rekoru kıran oyuncu, golleri ile de takımına 1 milyon 400 bin Euro kazandırdı.
VİNCENT ABOUBAKAR
FORMA
giydiği son 9 maçta 7 gol atan ve 3 asist yapan
oyuncu, ligde 11 kez ağları
havalandırdı. Aboubakar, resmi maçlarda
18 gol ve 4 asistle oynadı. 22 gole doğrudan
etki eden Kamerunlu, kariyerinde ilk
defa bu denli yüksek bir değere ulaştı.
RYAN BABEL
Beşiktaş
öncesi, bu sezon Deportivo'da 5 gol atan ve 1 asist yapan Babel, Beşiktaş forması altında ise 8 gol ve 3 asiste ulaştı. Kariyerine bakıldığında son 10 yılının en verimli dönemini geçirdi. Hollanda Milli Takımı'ndan davet bekleyen oyuncu, 13 gol ve 4 asistle 17 gole etki etti.