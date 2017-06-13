İki haber iki yorum

Milli Takım'da yaşanan tüm olayları, kimsenin tarafı ya da taraftarı olmadan okurlarına duyuran SABAH, Arda Turan krizinde yine perde arkası haberleriyle gerçeklerin ortaya çıkmasına ışık tuttu



TARİH 8 HAZİRAN PERŞEMBE ARDA'NIN DÖRT SAYFALIK SIRRI!

SABAH, kendisine uzun bir konuşma metni hazırlanan yıldız futbolcunun sadece Kosova karşılaşmasında olmayacağını açıklayacağını ancak son anda karar değiştirerek, milli kariyerine nokta koyduğunu yazmıştı.



ARADA BAŞKANI ARADIĞINA GÖRE...

FATİH TERİM: Bir metin hazırlandı. Arkadaşlarıyla birlikte mantıklı buldular. Çok da güzel bir yazıydı. Arada başkan (Yıldırım Demirören) arandığına göre bazı şeyler söylendi demek ki... Arkadaşları benden izin aldı, oyuncular basın toplantısına girdi. Son anda vazgeçmiş kendisi. 'Gazeteciler terk ettiği için o metinleri okumadı' diyorlar ama sanmıyorum. Eğer bu metne sadık kalmayacağını bilseydik, o basın toplantısını Milli Takım eşofmanıyla yaptırmazdık. Herkes yaptıklarının bedelini ödüyor. Ben de ödüyorum. İnsan sevdiği, güvendiği insanlardan bazı şeyleri görünce kırılıyor. Ben de kırgın olduğumu söylüyorum.



TARİH 9 HAZİRAN CUMA BURAK BIRAKMAK İSTEDİ...

SABAH; Arda'nın vedasına üzülen Burak'ın Kosova maçı için affını istemeyi düşündüğünü ancak bu fikre karşı çıkan Arda'nın "Elemelerde çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Milli Takım'ın da sana ihtiyacı var" diyerek arkadaşını kararından vazgeçirdiğini yazdı.



ARKADAŞLARIM 'SENİNLE GELECEĞİZ' DEDİ

ARDA TURAN: Bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip bırakabileceğini söyledi. Asla böyle bir şeyin doğru olmadığını ülkeye hizmet ettiğimizi benim buradaki durumumun zarar verdiğini belirterek, konunun şahsileştiğini söyledim. Arkadaşlarım kabul etmedi. 'Biz de seninle geleceğiz' dediler. Kosova gibi önemli bir maçımız vardı, bırakma kararı zaten kafamdaydı. FATİH TERİM; "Fatih Terim'den korkuyorsunuz diye diye, herkesi bu algı içerisinde hazırladılar. Fatih (Doğan) sen de korkmayanlardansın" diyerek iki haberde de imzası olan muhabirimizin hakkını teslim etti.



ARTIK MİLLİ TAKIM'A BİR ŞEY VEREMEM!

Arda, "Fatih Terim ayrılırsa Milli Takım'a döner misin?" sorusu üzerine, "Bu konu şahsi bir konu değil. Artık oraya bir şeyler veremem. Duygusal bir adamım. Doğru veya yanlış oraya hizmet edemiyorum. Milletvekilimiz Saffet Sancaklı benim için 'Sen kimsin de Milli Takım'ı bırakıyorsun' demiş. Benim ismim ülkenin asker ve şehitleriyle aynı yerde geçemez. Polis ve şehitlere saygım sonsuz. Bizim yaptığımız bir spor. Tamam, sorumlu benim. 2016'da hoca suçu oyunculara atmadı mı? Sorumluluk varsa benim. Hakkım herkese helal" cevabını verdi.