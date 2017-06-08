Arda Turan'ın dört sayfalık sırrı!

Pazar günü oynanacak olan Kosova maçı öncesinde A Milli Takım'ı sarsan Arda Turan
olayıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Takım uçağında, EURO 2016'da hakkında yazdığı yazılar nedeniyle gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü olarak saldıran ve "Futbolu bırakırım ama şerefimle, gururumla oynatmam. Bunlara meydan bırakmam" diyen Arda, sonrasında sosyal medyadan uzun bir paylaşım yapmıştı.
Gelen sert tepkilerin ardından da TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Fatih Terim ile gerçekleştirdiği zirvede Arda'nın basın toplantısı yapması kararı çıkmıştı.
KOSOVA MAÇIYLA BAŞLADI…
Arda
basın toplantısına gelirken, elindeki 4 sayfalık metin dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının protesto ederek katılmadığı toplantıda yıldız futbolcunun, Kosova maçında olmayacağını açıklayarak başladığı konuşmasında kararını bir anda Milli Takımı bırakmaya çevirdiği iddiası ortaya atıldı.
Elindeki metne sadık kalmadan spontane konuşan tecrübeli oyuncunun, tamamen hisleriyle hareket ettiği belirtiliyor. 90 saniye süren basın toplantısında Arda'nın elindeki 4 sayfada ne yazdığı ise merak konusu oldu.
İLK UÇAKLA DÖNDÜ
Arda Turan, kavga sonrası Slovenya'nın başkenti Lübliyana'dan kalkan ilk uçakla Türkiye'ye döndü. Kardeşi Okan Turan'ın karşıladığı milli futbolcu, sosyal medyadan sabahın ilk ışıklarında İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.