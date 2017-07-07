Duygularını kendine saklasın!

Spor müdürümüz Murat Özbostan sordu, Türkiye'nin efsane yorumcusu Rıdvan Dilmen yanıtladı - 2



ŞAMPİYON OLAMAZSA YILDIRIM ÇEKİLİR



Fenerbahçe'den bu sezon ümitli misiniz? Çok ümitliyim. Fiziksel anlamda F.Bahçe ile G.Saray geçen sezon koştukları mesafenin 5-10 km fazlasını koşacaklar. İki takımın teknik direktörleri de fiziği ön plana koyuyorlar. Yüksek tempo avantajdır. İki takımın deplasman puanlarını 2 yıl Beşiktaş'la karşılaştırırsanız aradaki fark çıkar. Bu mesafeyi kapatamazlarsa yine olamazlar. Neden? Çünkü Beşiktaş stadının yapıldığı dönemde cebine büyük bir koz koydu, deplasman fobisi gitti. Deplasmanı olmayan tek Türk takımı. Bunu devam ettirebilir çünkü alışkanlık oldu. F.Bahçe ve G.Saray'ın yıllardır deplasmanlarda düşüşü vardır. İki takım da taraftarıyla içerde fazla puan alırlar. Beşiktaş da deplasmanda fazla puan alıyor. Beşiktaş yeni stadıyla birlikte namağlup ligde.



Fenerbahçe'de bu sezon önemli bir kongre var. Aziz Yıldırım'ın karşısına Ali Koç çıkacak. Adaylığını da açıkladı..

Basketbol finalinde solunda Ali Koç, sağında Ferit Şahenk oturuyordu. Murat Ülker Bey de sonra katıldı. Bütün güçleri kulüpte tutabilmek liderlerin işidir. F.Bahçe taraftarı 3 Temmuz sürecinde yoruldu. Tercih yaptı ve basketbola yöneldi. Futbolda da bir kıvılcım arıyor. Benim canım acıdı; basketbol maçı bitti, Aziz Yıldırım lehine tek tezahürat yoktu. "3 Temmuz'da yanınızdaydık, sizi çok seviyoruz, paraysa para" diyor ama 3 yıldır şampiyon olamayan bir takım var, kırıldılar. Açık ve bariz. Başkan da bunu biliyor. Kongreye gelince, Yıldırım ile Ali Koç'un karşılıklı olması benim canımı acıtıyor.



Ali Koç çekilir mi? Kongre tribünlerde bir gerginlik yaratır mı?

Ali Koç çekilmez. Çünkü son iki kongrede de yaptığı açıklamalarda bir değişiklik yoktu. Fenerbahçe şampiyon olursa, Aziz Yıldırım şanslı... Olamazsa kongrede kazanma şansı yüksek olmasına rağmen Aziz Yıldırım çekilir diye düşünüyorum. Bunlar tahmin. Bu sezon Aziz Yıldırım'ın sezonu olacak. F.Bahçe yarıştan erken koparsa da aday bile olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki F.Bahçe taraftarı bu sezona huzurlu başlasın. Bu sene de Aziz Yıldırım-Ali Koç kaosuyla uğraşmasınlar. Takımlarına sahip çıkacaklar. Fenerbahçe şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım daha da yıpranır.







EMRE'YE 'HAYIR' DEMEZ



Fenerbahçe'nin merkez forvet ihtiyacı üzerinde duruluyor. Aykut Kocaman da bu isteğini açıkladı...

F.Bahçe'de iki tane bilinen santrfor var. Van Persie'nin oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Fernandao'nun en az 1.5-2 ayı var. Soru işareti oyuncularla sezona başlayamazsın. Aykut Hoca da ister Bacca'yı ama 20-25 milyon Euro diyorlar. Böyle bir imkan yok ve insanlar da bilsin diye anlatıyor. Ama santrfor da alacaksın. Kimi söylesen 25 diyor. Diyor ki ben Şener'i sağ bek oynatırım, Dirar'ı sağ önde kullanırım, Aatif'a da görev veririm. Emre Mor gelirse de "Hayır" demez. Olmazsa olmazı santrfor ve sağ taraf oyuncusu. Ama 1 numaralı olmazsa olmazı hareketli bir santrfor. Ama süreç alacak gibi görünüyor.







Aykut Hoca daha bir özgüvenli görünüyor. Hoca değişmiş mi?

Aykut Hoca'yla ilgili F.Bahçe kamuoyu ikiye bölünmüştü; "Yavaş futbol oynatıyor" ve "Bizim evladımız" diyenler diye... Ama bir gerçek var; Aykut Kocaman benim için dünya çapında bir teknik adamdır. Kendi futbol kültüründen vazgeçmeyen, diri, fizikli, oyuna hükmeden, güçlü bir takım yapmak istiyor. F.Bahçe'nin sert ve sıkı bir takım olacağına inanıyorum. Ama öyle bir hassasiyet var ki; iki türlü düşünün. İki problem var; 1- Şu an itibariyle kırılgan forvetleri var. 2- Taraftarının ilk olumsuz harekette yuhalayacağı en az 5 oyuncu var. Örneğin Ozan gibi... Büyük kulüplerde maalesef böyledir.



BİRİNCİ OYUNCUSU OZAN!

Ama Aykut Kocaman'ın birinci oyuncusu olur Ozan. Tüm kadrolarda 11'e ilk onu yazar. Ozan'ın da kabahati var; kilosuydu, saçıydı, yaşamıydı, tartışılıyor. İki ceza sahasına dik gelip gittiği için Aykut Hoca onu sever. Ozan'a da bir tavsiyem var; ben 25 yaşında o formayı giymek için senelerce bekledim. O formanın kıymetini bilsinler ve çalışsınlar. F.Bahçe'nin en önemli transferi taraftarı olacaktır. Takımı sahiplensinler. En ufak hatada eleştirmesinler. En kilit rol taraftarın. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş evde oynadığı zaman 1.5 puan cepte. Fenerbahçe 30 bin ortalama ile oynasın 17 maçın en az 14'ünde puan kaybetmez. Bu G.Saray için de geçerli.







VOLKAN UYARILMALI!..



Volkan Demirel'in, Ersun Yanal ve İsmail Kartal'ın ismini vererek Aykut Kocaman'ın mirasının üzerine geldikleri açıklamasını doğru buluyor musunuz?

Volkan'la ilgili hiçbir hocasından kötü bir şey duymadım. Sevdiğim bir kardeşim. Ama Aykut Hoca'nın mirasıyla ilgili sözleri duygularında kalsaydı... Bu yanlış. Aykut Hoca ve Aziz Bey, Volkan'la konuşup, "Bu tarz demeçler verme" demeli. Çünkü Yanal'ın da Kartal'ın da Pereira'nın da Advocaat'ın da emekleri var. Volkan'ın düşüncesi ne olursa olsun, Ersun Yanal F.Bahçe tarihine şampiyon olarak geçmiştir. Sözlerini doğru bulmuyorum. Aykut Hoca'nın emeğini tartışmam ama her hoca bir şeyler vermiştir. Volkan kaç şampiyonluk gördü F.Bahçe'de, bunlardan birinde Yanal'ın adı yazıyor. Onun sermayesi bunun sermayesi olmaz. Aykut Hoca'dan sonra hep şampiyon mu oldu Fenerbahçe, yok bir tane!

ÖZBEK'İN ELİNDE TEK BİR MERMİ VAR: FATİH TERİM

Takımı ve insanı iyi yönetirse İgor Tudor'un işi kolay ama kötü başlarsa çok zor. Dursun Özbek'in elinde bir tane mermi var, o da Fatih Terim'dir!



Igor Tudor'u nasıl buluyorsunuz? O da geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden. Bu sezon genç teknik adam için nasıl geçer?

Enerjisi yüksek ve coşkulu bir teknik adam bana göre İgor Tudor. Büyük bir kadro değişikliğine gittiler. Beşiktaş, kadroyu değiştirip şampiyon oldu ama Beşiktaş moralli ve aynı teknik adamla yaptı bu işi... Tudor kısa süredir Galatasaray'ın başında. Büyük takımda teknik direktörlük sadece fizik kapasiteyi artırmak değil, teknik bilgisi yetmeyebilir. Yönetmek de önemli. Medyasını, taraftarını, futbolcusunu... Tudor bunu yapabilir mi? Sınavın ilkini başarılı geçemedi. Bruma'nın, Sneijder'ın git gellerinin yanı sıra Podolski ile zaman zaman sorun yaşadı. Şimdi bununla ilgili problem yaşar mı? Şenol Güneş gibi değil. Yaşı, tecrübesi, ilişkileri, eğitimi, Türkiye'yi tanıması, Quaresma ile ilişkisi. Tudor'la ilgili bu konuda endişelerim var. Ama Türkiye'de her zaman tabelada yazan önemlidir. Galatasaray taraftarı başarılı olamamasına rağmen enerjisini seviyor. İnsanı iyi yönetirse, takımı iyi yönetirse işi kolay ama kötü başlarsa işi çok zor. Başkan Dursun Özbek'in elinde bir tane mermi var, o da Fatih Terim'dir.







GALATASARAY'DAKİ DÜZEN YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR!



Galatasaray'ın yeni transferlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Gomis, Belhanda, Maicon hepsi çok iş yapar. Sağ bek lazım Galatasaray'a. Ayrıca solda Carole'ü zorlayacak bir oyuncu olmalı.



Sneijder ile Tudor arasındaki anlaşmazlığı neye bağlarsınız?

Sneijder gidecek gibi görünüyor. At sahibine göre kişner! Galatasaray'da futbolcuya dayalı düzen vardı, onu yıkmak istiyor ama çaylak oyuncu da almadı. Demek ki kriz vardı, bu isimleri istemedi. Sneijder'la çalışmak istemiyor. Belhanda, Sneijder'dan daha pahalı... 'Sneijder mi Belhanda mı' dersen herkes Sneijder der.



YARIN



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