Fenerbahçe için Emre Belözoğlu yolu açıldı!

Medipol Başakşehir'in orta saha hattına Gökhan İnler'i transfer etmesinin ardından gözler bir anda Emre Belözoğlu'na çevrildi. Gökhan İnler'in, tecrübeli futbolcu ile aynı mevkide oynaması, Emre'nin adının da son dönemde Fenerbahçe ile anılması, futbol kulislerini heyecanlandırdı.

HAYALİ FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKMAK

Başakşehir kaptanı, geçtiğimiz hafta SABAH'a yaptığı açıklamalarda "Ben Fenerbahçeliyim. Bunu her yerde söylüyorum. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak benim için büyük mutluluk olur." demiş ve kulüplerin anlaşması halinde sarı lacivertli formayı bir kez daha giymeyi kabul edeceğini söylemişti. Yaşanan son gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe kurmaylarının, Gökhan İnler transferinin ardından Emre ismi üzerine daha ciddi bir şekilde düşünmeye başladığı iddia edildi.

TARAFTARA EMRE BELÖZOĞLU HEDİYESİ

Henüz resmi bir girişim yapılmasa da, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için tansiyon yükseliyor. Öte yandan yönetimin Basketbol takımından aynı gün için hem Bogdan Bogdanovic hem de Ekpe Udoh'un ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşayan taraftarına, Emre hediyesini verebileceği belirtiliyor...