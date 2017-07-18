Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 18 Temmuz...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye müjdeli haber İngiltere'den geldi. Geçen sezon başında bonservisi elinde olarak transfer edilen fakat takıma katkısı neredeyse 0 olan Hollandalı futbolcuya teklif geldi! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

F.Bahçe'ye Gregory van der Wiel müjdesi geldi...

Crystal Palace'ın başına geçen Frank De Boer'in, Ada ekibinin yönetimden F.Bahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen Hollandalı sağ bekin alınmasını talep ettiği iddia edildi. The Mirror gazetesi, De Boer'in talebi doğrultusunda Palace yönetiminin sarı-lacivertlilerle temas kurduğunu yazdı..

Geçen sezon kiralık olarak sarı- lacivertli formayı giyen Moussa Sow yeniden takıma katılmak için gün sayıyor. Senegalli golcü, alacaklarına karşı iki yıllık kontratı bulunan Al Ahli kulübüyle yollarını ayırmaya çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre Al Ahli, yüksek maaş maliyeti nedeniyle Sow'u bırakmaya sıcak bakıyor. Bir hafta içinde kesin yanıt geleceği bildirildi.

Simon Kjaer'e yeni talip… Milan'ın devreden çıkmasıyla sevinen Fenerbahçe'nin kapısında bu kez Lille ve Marsilya var. Özellikle Kjaer'in eski kulübü

Lille'in çok istekli olduğu, 10 milyon Euro artı bonuslar teklif ettiği gelen haberler arasında. Danimarkalı'nın menajeri Mikkel Beck de Kjaer'in Fransa'ya dönebileceğini söyledi.

İtalyan basını, Mauricio İsla'nın Cagliari ile sözleşmesini fesh etme konusunda anlaştığını yazdı. İtalyanlar'a göre bugün İstanbul'a gelecek olan 29 yaşındaki oyuncu ile Sarı-Lacivertliler 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

17 yaşındaki Elif Elmas, FIFA kuralları gereği 2018'e dek Fenerbahçe forması giyemeyeceğinden, 6 ay Robotnicki'ye kiralanacak.