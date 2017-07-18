Türkiye'nin en iyi haber sitesi

haberleri! 18 Temmuz...

Giriş Tarihi: 18.7.2017 09:59
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 18 Temmuz...

Kadrosuna Nabil Dirar, Valbuena, , ve Kameni gibi isimleri dahil eden 'de santrafor sıkıntısı sürüyor. Dün oynanan A. Bilbao karşılaşmasında santrafor olarak Ahmetcan Köse'ye şans veren 'ın forvet isteği sürüyor fakat Fenerbahçe'nin bonservis ödeyerek yapabilmesi için elindeki oyuncularıdan bir veya birkaçını satması gerekiyor. Fenerbahçe'de transferlerin durumu ne olacak? İşte Fenerbahçe'deki transfer haberleri...

çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 'de yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye müjdeli haber İngiltere'den geldi. Geçen sezon başında bonservisi elinde olarak transfer edilen fakat takıma katkısı neredeyse 0 olan Hollandalı futbolcuya teklif geldi! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

F.Bahçe'ye Gregory van der Wiel müjdesi geldi...

'ın başına geçen Frank De Boer'in, Ada ekibinin yönetimden F.Bahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen Hollandalı sağ bekin alınmasını talep ettiği iddia edildi. The Mirror gazetesi, De Boer'in talebi doğrultusunda Palace yönetiminin sarı-lacivertlilerle temas kurduğunu yazdı..

Geçen sezon kiralık olarak sarı- lacivertli formayı giyen yeniden takıma katılmak için gün sayıyor. Senegalli golcü, alacaklarına karşı iki yıllık kontratı bulunan Al Ahli kulübüyle yollarını ayırmaya çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre Al Ahli, yüksek maaş maliyeti nedeniyle Sow'u bırakmaya sıcak bakıyor. Bir hafta içinde kesin yanıt geleceği bildirildi.
Simon Kjaer'e yeni talip… Milan'ın devreden çıkmasıyla sevinen Fenerbahçe'nin kapısında bu kez Lille ve Marsilya var. Özellikle Kjaer'in eski kulübü

Lille'in çok istekli olduğu, 10 milyon Euro artı bonuslar teklif ettiği gelen haberler arasında. Danimarkalı'nın menajeri Mikkel Beck de Kjaer'in Fransa'ya dönebileceğini söyledi.

İtalyan basını, Mauricio 'nın Cagliari ile sözleşmesini fesh etme konusunda anlaştığını yazdı. İtalyanlar'a göre bugün İstanbul'a gelecek olan 29 yaşındaki oyuncu ile Sarı-Lacivertliler 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

17 yaşındaki , kuralları gereği 2018'e dek Fenerbahçe forması giyemeyeceğinden, 6 ay Robotnicki'ye kiralanacak.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 18 Temmuz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz