Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri 25 Temmuz... Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı!

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında istenen sonuçlar alınamadı. Yapılan takviyelerden memnun olan Kocaman, bir forvet arkası ve bir santrafor transferi için yönetimle görüştü. Samuel Eto'o için büyük mesafe kateden Fenerbahçe'de Lucas Lima ve Hatem Ben Arfa transferlerindeki son detaylar ve son dakika Fenerbahçe transfer haberlerini sizler için derledik. (25 Temmuz)

Emre Mor'da heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Uzakdoğu kampını tamamlayıp Almanya'ya dönen Borussia Dortmund ikinci kamp dönemi çalışmalarına çarşamba günü başlayacak.

Teknik direktörü Peter Bosz, İsviçre'ye götüreceği oyuncuları bugün açıklayacak. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Emre Mor'un durumu da bugün belli olacak. Teknik direktör Bosz, Emre'nin kiralık olarak ayrılmasına onay verirse Fenerbahçe, milli futbolcu ile masaya oturacak.

UMUT VAR AMA AZ

Almanya'dan gelen bilgiler, Uzakdoğu kampında kendini gösteren Emre Mor'un Dortmund'un İsviçre kampına götürülme olasılığının yüksek olduğu yönünde. Hırvat golcü için girişimlere başlandı!

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cagliari'nin forveti Duje Cop için 3 milyon euro teklif edecek.

Fenerbahçe transferde durmak nedir bilmiyor! Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istediği her oyuncuyu almaya kesin olarak kararlı....

Transferleri yaklaşan isimler bu kez Lucas Lima ve Hatem Ben Arfa.... Sarı-lacivertliler, bu iki on numaradan birini kesin olarak renklerine katacak. Kocaman'ın önceliği Lima... Santos ile 31 Aralık 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan sambacının maliyeti yüksek..

Hem bonservis ücreti var hem de istediği para fazla. İnter, Sevilla, bazı Çin kulüplerinin ve hatta Barcelona'nın da peşinde olduğu iddia edilen oyuncu için değişik formüller üretiliyor..

PSG'nin kadro dışı bırakıp bonservisini bedava vermeye hazırlandığı Ben Arfa'nın transfer edilme olasılığı Lima'ya oranla daha yüksek ihtimal..

Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, Ben Arfa ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, Fransız yıldıza imza attırmak için Lima'dan gelecek haberin beklendiği belirtiyorlar...

Bir de çılgın iddia var: Fenerbahçe, Lima'yı da Ben Arfa'yı da alabilir!