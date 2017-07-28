Aykut Kocaman: Galibiyet hiçbir şekilde aldatmamalı, daha eksiğiz

"Son derece organize bir rakiple karşılaştık. Kesinlikle sahayı rakibe bırakmamamız gerekiyordu. Eğer bu baskıyı aşsalardı kendi oyunlarını bize kabul ettirirlerdi. Son 10 dakika bunu da yaptılar. Geriye düşmemize rağmen baskılı oyunumuzla rakibimizin savunmadaki zaaflarını çok iyi değerlendirdik. Hem oyun kontrolünü aldık hem de öne geçtik. İkinci yarının 20-30 dakikalık döneminde de baskıyı başarıyla uyguladık. Farkı artırma şansını yakaladık. Son 10-15 dakikalık bölüm hazır olmadığımız bir dönemde yorgunlukla baskı altında geçti. Özetle son derece değerli, ne yaptığını bile bir takım karşısında küçük bir avantaj sağladık."

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ



"ALDIĞIMIZ GALİBİYET HİÇBİR ŞEKİLDE ALDATMAMALI, DAHA EKSİĞİZ"

Rövanşın önemine dikkati çeken Kocaman "Büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'yi bu sezon 60'a yakın bir maç trafiği bekliyor. Böyle bir trafik içinde maça başlayan kadar maçı bitiren kadrolar da çok önemli. Aldığımız galibiyet hiçbir şekilde aldatmamalı, daha eksiğiz. İlerleyen haftalara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZI RÖVANŞA BEKLİYORUZ"

Amacının takım oyununu ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam,"Sahada bugün A'dan Z'ye herkes işini yapmak için mücadele etti. Turu kazanırız, kaybederiz başka bir şey. Futbol her şeye açık bir oyun. O nedenle yapacağımız şey kağıt üzerinde gözüken avantajı sahaya yansıtmak için yüksek iradeyi ortaya koymak olacak." şeklinde konuştu.



Rövanş maçı için Sarı -Lacivertli taraftarlara çağrı da bulunan Aykut Kocaman "Geçen sezon seyircimiz biraz geri çekilmişti. Göreve başladığımdan beri en büyük isteğim, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan taraftarlarla birlikte oyun kalitesini yakalamaktı. Bu nedenle taraftarımızı rövanşa bekliyoruz. Bizim taraftarlarımız burada çok coşkulu şekilde bizi destekledi. Bu güzel oyunu güzel hale getiren taraftarın sahaya verdiği müthiş enerji. Bu anlamda Sturm Graz taraftarını tebrik ediyorum. Sonuca takılı kalmadan gerek kendi oyuncularını teşvik etmek için gerek hakem ve bizim üzerimizde baskı kurmak için her şeyi son derece güzel yaptılar."