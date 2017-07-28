Fenerbahçe Sturm Graz'ı deplasmanda mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER

Merkur Arena'da oynanan mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı. Rakip kalede baskı kuran sarı-lacivertliler, beklenmedik bir golle 1-0 geriye düştü. 10'uncu dakikada sol kanattan bindiren Thorsten Röchen'in yerden sert çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Stefan Hierlander, Sturm Graz'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası baskısı azalan Fenerbahçe, 15-20 dakika pozisyon bulmakta zorlanırken, sarı-lacivertlileri ayağa kaldıran gol 29'uncu dakikada geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Potuk topu içeri çevirdi. Ters bir vuruş yapan Dario Maresic topu kendi ağlarına gönderdi ve maçta durum eşitlendi.





Bu gol sonrası tekrardan vitesi arttıran Fenerbahçe, 35'inci dakikada Mathieu Valbuena'nın ortasında Roman Neustadter'le golü buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda iki ekip de tehlikeli pozisyonlar yakalasa da rakibinin ağlarını sarsamadı ve mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci maç, 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Röcher'in pasında arka direkte Hierlander'in gelişine vuruşunda top filelere gitti. 1-0

14. dakikada Lykogiannis'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

29. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alper'in ortasında altıpas içinde Maresic, topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan Velbuena'nın köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Neustadter'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Lykogiannis'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

53. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Neustadter'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Dirar'ın sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Dirar'ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Şener'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Stefan Hierlander'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Romano Schmid'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: UPC Arena

Hakemler: Ola Hobber Nilsen xxx, Tom Harald Gronevik xx, Geir Oskar Isaksen xx

Sturm Graz: Siebenhandl xx, Potzmann xx, Koch xx, Lykogiannis xx, Maresic xx, Lovric xx (Schmid dk. 76 x), Alar xx, Hierlander xx, Röcher xx (Schubert dk. 84 ?), Zulj xx, Zulechner x (Philipp Huspek dk. 16 x)

Yedekler: Gratzei, Patrick Puchegger, James Jeggo, Michael John Lema

Teknik Direktör: Franco Foda

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustadter xxx, Şener xx, Skrtel xxx, Alper xxx (Aatif dk. 89 ?), Valbuena xxx, Dirar xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Ozan xx, Souza xx, Ahmethan xx (Isla dk. 77 x)

Yedekler: Kameni, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Miroslav Stoch

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Hierlander (dk. 10) (Sturm Graz), Maresic (dk. 29 k.k.), Neustadter (dk. 35) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Lykogiannis, Lovric, Hierlander (Sturm Graz), Ozan Tufan (Fenerbahçe)

AHMET KÖSE'YE ŞANS VERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında, santrforda, ilk kez profesyonel maça çıkan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada Kocaman, takımda yaşanan santrfor sıkıntısını Ahmethan Köse'yle çözdü.

Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Robin van Persie'den de yararlanamayınca genç futbolcuya şans doğdu.

Futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başlayan Ahmethan, 11 yaşında Adanaspor altyapısına geçti. Fenerbahçe altyapısına 2011 yılında 14 yaşında giden Ahmethan, son 2 yılda Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda gösterdiği performansla dikkati çekti ve 36 maçta 24 gol attı.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulan Ahmethan, kariyerinin ilk profesyonel maçına bir Avrupa mücadelesinde çıkmış oldu.

Fenerbahçe sahaya, kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı. Teknik direktör Kocaman orta sahada Ozan Tufan, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatırken, kanatlarda yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar'a şansı tanıdı. Ahmethan da ileri uçta görev yaptı.

- VALBUENA VE DİRAR İLK 11'DE

Fenerbahçe'de yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi maçta giydi.

Sarı-lacivertlilerin Olympique Lyon'dan aldığı Valbuena ve Monoca'dan transfer ettiği Dirar, hazırlık maçlarında forma giymişti. İki isim sezonun ilk resmi maçında da Aykut Kocaman'dan formayı aldı.

Fenerbahçe'de diğer 3 transfer ise yedek kulübesinde bekledi. Takıma katılalı henüz 5 gün olan Mouricio Isla ile sakatlığından sonra hafta başında takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici, yedek kulübesinde şans bekledi.

Aykut Kocaman kaleci tercihini kaptan Volkan Demirel'den yana kullandı. Volkan'ın ilk 11'de oynamasıyla bir diğer yeni transfer Kamerunlu kaleci Carlos Kameni de yedek kulübesinde oturan isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch da yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

- AYKUT KOCAMAN BİN 531 GÜN SONRA

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 531 gün sonra resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu.

Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.

- FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Sturm Graz deplasmanına getirilmedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Simon Kjaer, Salih Uçan ve Robin van Persie'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı.

Sahalar dönmesi 1,5 ay sürecek Jose Fernandao ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel ise UEFA listesine dahil edilmemişti.

- FENERBAHÇE'Yİ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'yi Avusturya deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı.

Toplam 15 bin 300 seyirci kapasiteli Merkur Arena'da Fenerbahçe için ayrılan bin 500 kişilik deplasman tribününün büyük bölümü doldu.

Sturm Graz taraftarı da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarını destekledi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Sturm Graz tribününden maçı takip etti.

Öte yandan, karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Avusturya polisi, stada gelenleri yoğun bir aramadan geçirdi.

- ALPER POTUK'UN 300. RESMİ MAÇI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, profesyonel kariyerinin 300. resmi maçına çıktı.

Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa kupalarında 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahada yer aldı.

Sturm Graz maçıyla profesyonel kariyerinde 3. kez dalya diyen Alper, Fenerbahçe formasını ise resmi karşılaşmalarda 160. kez giydi.