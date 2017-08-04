Cengiz Ünder'in imza töreninde Emre Mor açıklaması

AS Roma Kulübü Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli oyuncu Cenzgiz Ünder için kulübün Trigoria tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Genç futbolcu, Roma'da sevilen bir oyuncu olmak istediğini söyledi.

Roma, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder'i basına tanıttı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz Ünder, Roma'da çok iyi karşılandığını ve uyum problemi yaşamadığını belirtti. 20 yaşındaki futbolcu en büyük sıkıntısının dil problemi olduğunun altını çizdi.



"REKABETE HAZIRIM"

Genç oyuncu gelen bir soru üzerine İtalyan futbolunun sertlik açısından Türk futboluna benzediğini ifade etti ve bu nedenle zorluk yaşamayacağını düşündüğünü söyledi.

"Roma'dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim" diyen Cengiz Ünder, "Forma rekabetine hazırım. ABD kampında gol de attım, umarım devamı gelecektir" şeklinde konuştu.



DYBALA YAKIŞTIRMASINA CEVAP

Milli oyuncu kendisine yapılan Türk Dybala yakıştırması için de, "Beni Türkiye'deyken de Dybala'ya benzetiyorlardı ama ben Cengiz Ünder olmak istiyorum" yorumunda bulundu.

Roma'ya gelmeden eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu ve Salih Uçan'la fikir alışverişinde bulunduğunu ifade eden genç oyuncu iki ülke arasındaki antrenman farkı için, "Burada daha çok çift idman yapılıyor ve daha çok salonda çalışılıyor" dedi.



"AMACIM HEP MİLLİ KADRODA OLMAK"

Dil problemi nedeniyle hocasıyla jestlerle anlaştığını ifade eden Ünder, "Bu bir bakıma da avantaj, hocam beni anlamaya çalışıyor" dedi.

Bir soru üzerine A Milli Takım'da yaşanan teknik direktör değişiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Cengiz Ünder, son dönemlerde aday kadroda bulunduğunu ve bundan sonra da amacının hep kadroda olmak olduğunun altını çizdi.

Roma ile 5 yıllık kontrat imzalayan Cengiz, hedefinin Roma'da uzun yıllar oynamak olduğunu belirterek, "Burada sevilen bir oyuncu olmak istiyorum" ifadesinde bulundu.



MONCHİ: "KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Monchi lakaplı Roma Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo ise Cengiz'in önemli İngiliz kulüpleri tarafından istendiğinin altını çizerek, Roma'yı tercih etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Monchi, "Cengiz kulübün geleceği için önemli bir oyuncu" diye konuştu.



"ROMA, EMRE MOR'U TRANSFER ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"



?Monchi, bir dönem Emre Mor ile ilgilendiklerini ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Ancak şu anda Roma'nın Emre Mor'la ilgili bir transfer düşüncesi yok. Çünkü bizim Cengiz'imiz var" sözlerini sarf etti.