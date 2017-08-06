FIFA’ya gider işi bitiririz

Beşiktaş camiası üst üste gelen yıldız transferlerin keyfini sürerken, Anderson Talisca kriziyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı ekip ile Benfica
arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı lisansı
çıkarılamayan Brezilyalı futbolcu, Süper Kupa maçının kadrosuna alınamadı. Konuyla ilgili SABAH
'a konuşan Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu,
Portekiz ekibinin anlamsız bir tutum içinde olduğunu söyledi.
25 MİLYON EURO'NUN ALTINA SATAMAZLAR
Kiralık olarak forma giyen Talisca için ödemede gecikme olmadığını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Galiba Benfica'ya Talisca için bir teklif var. Ancak 25 milyon Euro'ya satabilirse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahipler. Bu rakamın üstüne çıkarsa da önce bize sormak zorunda. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Sözleşme çok sağlam, hareket edemezler. Eğer Benfica bu tutumunu devam ettirirse FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız
" dedi.
10 NUMARA OĞUZHAN'IN
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Olcay Şahan'dan boşalan 10 numarayı Oğuzhan Özyakup alırken, yeni transferler Pepe 5, Negredo ise 9 numarayı giyecek. 2 sezon önce 7 numaralı formayı giyen Gökhan Töre ise, önümüzdeki sezon 55 numaralı formayı giyecek.