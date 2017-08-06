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Son dakika: Lens, 'ta!

Giriş Tarihi: 6.8.2017 02:15 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 02:20
Son dakika: Lens, Beşiktaş'ta!

, geçtiğimiz yıl 'de kiralık olarak fomra giyen 'i transfer ettiğini bir video ile duyurdu

, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'i transfer ettiğini Twitter üzerinden duyurdu. Siyah-beyazlılar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda son günlerde popüler olan "#ComeToBeşiktaş" etiketini kullandı.

beIN SPORTS'un haberine göre Hollandalı futbolcu, bugün 18:00'de İstanbul'a gelecek. Lens'in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Hollandalı oyuncu, geçen sezonu 'de kiralık olarak geçirmiş ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 5 gol 17 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika: Lens, Beşiktaş'ta!
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