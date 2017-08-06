Son dakika: Lens, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'i transfer ettiğini Twitter üzerinden duyurdu. Siyah-beyazlılar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda son günlerde popüler olan "#ComeToBeşiktaş" etiketini kullandı.

beIN SPORTS'un haberine göre Hollandalı futbolcu, bugün 18:00'de İstanbul'a gelecek. Lens'in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Hollandalı oyuncu, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirmiş ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 5 gol 17 asistlik performans sergilemişti.



