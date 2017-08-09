Kaptan dönüyor

ARDA: BURAYA KADAR GELMENİZ BÜYÜK İNCELİK
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Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından Avrupa'da oynayan Türk futbolcularla sıcak temasa geçen Mircea Lucescu
'nun en kritik görüşmesi İspanya'daydı. Fatih Terim döneminde Milli Takım ile yolları ayrılan yıldız futbolcu ile Lucescu, Barcelona-Chapecoense maçından sonra, Barselona'daki Botafumerio adlı ünlü balık lokantasında buluştu.
Görüşmede Rumen hoca, babacan tavırlarıyla Arda'nın kalbini fethetti ve "Milli Takım'ın sana, senin de Milli Takım'a ihtiyacın var. Seni aramızda görmek istiyoruz"
dedi. Arda da, "Misafir olduğunuz ve sizi burada ağırladığım için çok mutluyum, teşekkür ederim. Buraya kadar gelmemiz beni çok mutlu etti. Bu teklifinize sıcak bakıyorum" karşılığını verdi. Milli Takım kaynaklarından alınan bilgiye göre; Lucescu eylül ayındaki 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak kritik Ukrayna ve Hırvatistan karşılaşmaları Arda'ya milli davetiye gönderecek.
GALATASARAY İÇİN FEDAKARLIK YAPARIM
Barcelona'da
teknik direktör Valverde'nin Arda'ya soğuk bakışı İspanya'da da ilginç karşılandı. Geçen sezon başında Neymar'ın Olimpiyat Oyunları mesaisi yüzünden Barcelona forması giyemediği dönemde, sezona fırtına gibi giren ve Brezilyalı yıldızı aratmayan Arda'nın, Neymar PSG'ye satıldıktan sonra dahi kadroda düşünülmemesi, "Barcelona'dan koptu"
yorumlarına neden oldu. Arda pazar günü Real Madrid ile oynanacak Süper Kupa finalinde de şans bulamazsa, Katalan kulübüyle ipler tamamen kopacak.
1 aydır Arda transferi için kapalı kapılar ardında büyük çaba sarf eden Galatasaray
'ın 1 yıl kiralık satın alma opsiyonlu teklifini Barcelona yönetimine götüreceği ve rakamın kiralama bedeli de dahil olmak üzere 10-12 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi.
Barcelona'da yılda 8 milyon Euro kazanan Arda'nın yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a dönmek istediği ve yıllık ücretinde her türlü fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Burası benim evim, gereken neyse yaparım"
diyerek Galatasaray yönetiminin Barcelona ile anlaşması gerektiğini ilettiği öğrenildi.
ÖZBEK: ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan
'ın futbolu sarıkırmızılı forma altında bırakmasını arzuladıklarını ve bu transfer için çaba harcadıklarını söyledi. Arda'nın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Özbek, "Arda bizim evladımızdır. Elbette Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer Galatasaray'dır. Arda'nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var" itirafında bulundu.
Bonservis
Atletico Madrid 12 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus
Barcelona 34 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus
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Kariyeri
Galatasaray 190 maç, 44 gol, 76 asist
Atletico Madrid 178 maç, 22 gol, 32 asist
Barcelona 55 maç, 15 gol, 11 asist
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