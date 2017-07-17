"Sessiz Kahramanlar" Samsun’da sahneye çıkıyor

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) desteğiyle düzenlenen, dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan Deaflympics 2017, 97 ülkeden 3 bini aşkın sporcu olmak üzere yaklaşık 5 bin katılımcıyı bir araya getirerek "Sessiz Kahramanlar"ın sesi olacak. 18 Temmuz'da Samsun'un yeni stadyumunda düzenlenecek görkemli bir törenle başlayacak organizasyonda; 97 ülkeyi temsil eden "sessiz kahramanlar"; atıcılıktan, badmintona, yüzmeden golfe kadar 21 farklı branşta düzenlenecek müsabakada yarışacak.

DEAFLYMPİCS 2017 A SPOR’DA!

Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Türkiye'nin spor kenti olan Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. 18 Temmuz tarihinde Samsun'un yeni stadyumunda düzenlenecek görkemli açılış töreniyle başlayacak olan organizasyon, tarihinin en kalabalık organizasyonu olarak literatüre geçecek. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tüm hazırlıkları tamamlayan Samsun'da, organizasyon aracılığıyla, 12 gün boyunca aralıksız olarak "Sessiz Kahramanların" geçit töreni yaşanacak. İşitme engellilerin de hayatın içinde olduğunu, üstelik başarılarıyla tüm dünyaya adlarından bahsettirecekleri yönünde önemli bir farkındalık yaratmayı amaçlayan organizasyon, engellerin olmadığını ve tüm insanların bir olduğunu bir kez daha gösterecek.





OLİMPİYAT KENTİ OLARAK ANILACAK



Samsun'un 'Spor Kenti' olmaktan çıkarıp 'Olimpiyat Kenti' olarak anılması yönünde çok büyük bir adım olan organizasyonda, 97 ülkeden yaklaşık 3 bini aşkın sporcu kıran kırana mücadele edecek. 18-30 Temmuz tarihleri arasında 12 gün boyunca sürecek organizasyon kapsamında; müsabakalar Samsun'un Çarşamba, Bafra gibi çevre ilçelerinde yer alan 28 tesiste gerçekleştirilecek.





SAMSUN'DA RENK CÜMBÜŞÜ



Hem Türk spor tarihinin hem de Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonu olan Deaflympics 2017 için hummalı bir hazırlık sürecinden geçen Samsun'da olimpiyat halkalarının renkleriyle adeta renk cümbüşü oluşuyor. Kentin birçok noktasında yer alan organizasyonu simgeleyen bayrak ve afişlerin yanı sıra, müsabakaların gerçekleşeceği bölgelerde yer alan binalarda olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renkleriyle renk cümbüşüne katılıyor. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen kent figürleri, köprü ve viyadükler de boyama ve çiçeklendirme çalışmalarına eşlik ediyor.





SPORCULAR, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHNESİNDEN GEÇİŞ YAPACAK



Organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği, 18 Temmuz'da görkemli bir gösteri ile gerçekleştirilecek Açılış Seremonisi için, yeni Samsun stadyumunun Doğu Maraton Tribünü'nde kurulan 125 metre uzunluğunda dev bir sahnede, 2 adet özel havuz sistemi yer alıyor ve seremoni süresince senaryo ve müzikle eş zamanlı su gösterileri gerçekleştiriliyor. 1500metrekarelik dev ekranların bulunduğu sahnede yatay ve dikey hareketli insan uçurma sistemleri yer almakta ve bu sistemlere ek olarak dansçılara 360 derece hareket kabiliyeti sağlayan özel sistem entegrasyonları bulunmaktadır.

Türkiye'nin en büyük sahnesinde yapılacak olan, hazırlıkları aylar öncesinden tamamlanan Açılış Seremonisi gösterisi için 500'ü dansçı olmak üzere 1100 kişi görev almış ve şimdiden rekor kırmıştır.



Sporseverlerin karşılaşmaları izleyebileceği salonlar ve branşlar



Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu

Badminton: Bafra Spor Salonu

Atletizm: İlkadım Atletizm Spor Salonu

Basketbol: Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu

Basketbol: Bahattin Ekinci Spor Salonu

Bowling: İlkadım Bowling Salonu

Dağ Bisikleti: Üniversite Yerleşkesi

Yol Bisikleti: 19 Mayıs İlçesi

Futbol: Bafra Stadyumu

Futbol: Çarşamba Stadyumu

Futbol: 19 Mayıs Stadyumu

Golf: Samsun Golf Kulübü

Güreş: Kavak Spor Salonu

Hentbol: Çarşamba Spor Salonu

Judo: Atatürk Spor Salonu

Karate: Atatürk Spor Salonu

Taekwando: Atatürk Spor Salonu

Masa Tenisi: Batıpark Spor Kompleksi

Oryantiring: Tekkeköy merkez, Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Bayraktepe, Kocadağ

Voleybol: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

Voleybol: Hasan Doğan Spor Salonu

Plaj Voleybolu: İlkadım Play Voleybol Sahası

Tenis: Samsun Tenis Kulübü

Yüzme: Samsun Olimpik Yüzme Havuzu



RAKAMLARLA DEAFLYMPICS

1924 - İlk Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın düzenlendiği yıl.

22 - Bugüne kadar düzenlenen Deaflympics Yaz Olimpiyatları'nın sayısı

4 - Deaflympics Yaz Olimpiyatları'nın düzenlenme sıklığı (yıl)

21 - Deaflympics Yaz Olimpiyatları'nda yer alan sporların sayısı

7 - Türkiye'nin katıldığı Deaflympics Yaz Olimpiyatları'nın sayısı

17 - Türkiye'nin Deaflympics'te kazandığı altın madalya sayısı

82 - Türkiye'nin Deaflympics'te kazandığı toplam madalya sayısı

2 - Türkiye'nin katıldığı ilk Deaflympics olan Christchurch 1989'da kazandığı madalya sayısı

35 - Türkiye'nin sadece 1 Deaflympics'te kazandığı en yüksek madalya sayısı

33 - Deaflympics tarihinin en çok madalya kazanan ismi Terrence Parkin'in toplam madalya sayısı

29 - Deaflympics tarihinin en çok madalya kazanan kadın sporcusu Cindy-Lu Bailey'in kazandığı toplam madalya sayısı

75 - Deaflympics'in madalya kazanan en yaşlı sporcusu olan Sylvia Sigurdson'un yaşı

12 - Deaflympics'in madalya kazanan en genç sporcusu olan Rohit Bhaker'in yaşı

9 - Deaflympics'te mücadele eden en genç sporcu olan Stoyanka Todorova'nın yaşı

9 - İlk Deaflympics olan Paris 1924'e katılan toplam ülke sayısı

148 - İlk Deaflympics olan Paris 1924'e katılan toplam sporcu sayısı

1 - İlk Deaflympics olan Paris 1924'e katılan kadın sporcu sayısı

20 - Bugüne kadar Deaflympics'e ev sahipliği yapan şehirlerin toplam sayısı

987 - Deaflympics tarihinin en başarılı ülkesi olan Amerika Birleşik Devleleri'nin kazandığı toplam madalya sayısı

4 - Deaflympics tarihinde 100 ve üzeri altın madalya kazanan ülkelerin sayısı (ABD, Sovyet Ülkeleri, Almanya, Rusya)

18 - Deaflympics tarihi boyunca hiç altın madalya kazanamayan ülkelerin sayısı