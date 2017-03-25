Formula1 pilotları arasında en fazla kazanan isim Ferrari’den Sebastian Vettel. Yıllık geliri 50 milyon doları buluyor. Vettel’i 40 milyon dolarla McLaren’den Fernando Alonso ve Mercedes-Benz’den Lewis Hamilton izliyor

Dünyanın en fazla takip edilen motorsporları organizasyonu Formula1'de 2017 sezonu, yarın yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlıyor. 10 takım ve 20 pilot, bir yıl boyunca 20 ülkede direksiyon sallayacak, finiş bayrağını görmek için kıyasıya mücadele edecek. En iyi olan sezon sonunda 'Dünya Şampiyonu' unvanını kazanacak. Ancak bu kolay değil.

Formula1 bir takım işi. Yarış otomobili ve teknik ekibi iyi olan, sezona bir adım önde başlıyor. Ama her şeyden önemlisi yetenekli ve gözüpek bir pilota sahip olmak. Çünkü Formula1' de farkı pilotlar yaratıyor.

Direksiyon başında gördüğünüz Formula1 pilotlarının işi kolay değil. Yarışa hazırlanmak için oldukça ağır antrenmanlar yapıyorlar. Sadece direksiyon sallamıyor, aynı zamanda fit olabilmek için spor salonlarında saatler harcıyorlar. Yarış esnasında ise sert bir mücadele onları bekliyor. Her yarıştan sonra dört-beş kilo verdikleri düşünülürse, işlerinin kolay olmadığını anlamak mümkün.



50 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Ama emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyebiliriz. Formula1 pilotları, spor dünyasında çok kazanan sporcular arasında ilk sıralarda yer almasalar da kazandıkları ücretler fena değil. Bugün Formula1 pilotları arasında en fazla kazanan isim Sebastian Vettel. Ferrari ile üç yıllık sözleşme imzalayan Vettel'in, yıllık ücreti 30 milyon dolar. Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 50 milyon dolara çıkıyor.

Formula1 pilotları arasında en fazla kazanan ikinci isim ise Fernando Alonso. McLaren pilotu bonuslarla birlikte yıllık 40 milyon dolar kazanıyor.

Mercedes-Benz ile sözleşme yenileyen Lewis Hamilton'ın yıllık maaşı 31 milyon dolar. Ancak yılda 10 milyon dolar performans ikramiyesi alıyor. Böylece yıllık kazancı 40 milyon dolara yaklaşıyor.

Ferrari pilotu Kimi Raikonen 7 milyon yıllık ücreti ve 10 milyon dolar performans ikramiyesi ile en fazla kazananlar listesinde dördüncü sırada yer alıyor.



EN DÜŞÜK ÜCRET 150 BİN DOLAR

Mercedes'ten Valtteri yıllık 8.5 milyon dolar ücret alıyor. Red Bull'dan Daniel Ricciardo 6.5 milyon dolar, Williams'dan Felipe Massa 3.5 milyon dolar, Renault'dan Nico Hulkenberg 3 milyon dolar, Red Bull'dan Max Verstappen 3 milyon dolar, Force India'dan Sergio Perez 2.5 milyon dolar kazanıyor. Diğer Formula1 pilotlarının ücretleri ise 1 milyon dolar ile 150 bin dolar arasında değişiyor. Listede yer alan birçok pilotun yıllık kazancı 1 milyon doların altında.



DÜŞÜK VERGİ ÖDEMEK İÇİN İSVİÇRE VE MONACO'DA YAŞIYORLAR

Formula1 pilotları yaşamak için İsviçre ve Monaco'yu tercih ediyorlar. Bunun nedeni Monaco'da gelir vergisinden muaf olmaları, İsviçre'de ise düşük vergi ödemeleriymiş.