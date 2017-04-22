Doha’da Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda yatırımcılarla görüşen Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, “Katar’da Emir’e yakın inşaat firmalarıyla görüştük. İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki illerde düşük bedelle, TOKİ modeli konut yapmak istiyorlar” diye konuştu

Sabah, Daily Sabah ve aHaber'in basın sponsorluğunda Doha'da düzenlenen Expo Turkey by Qatar'da Katarlı yatırımcılarla görüşen Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, "Katar'da Emir'e yakın inşaat firmalarıyla görüştük. Türkiye'nin değişik vilayetlerinde toplu konut yapmak istiyorlar. İstanbul, İzmir, Ankara dışında diğer şehirlerde düşük bedelle TOKİ modeli konut yapmak istediklerini söylediler" dedi.



TAAHHÜT İŞİ YAPACAK

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Kuzu, Katar'da kendi projeleriyle ilgili de yatırımcılarla görüşmelerde bulunduklarını anlattı. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, "Daha önceden pişirdiğimiz konular vardı. İnşallah sonuçlandıracağız. Katar'da taahhüt işi yapmak istiyoruz" dedi. İran ve Cezayir projeleriyle ilgili de bilgi veren Kuzu, şunları söyledi: "İran'da 57 bin konut yapıyoruz. Bunların 20 binini teslim ettik. 37 binin yüzde 75-80'i bitmek üzere. Cezayir'de de 21 bin konut yapıyoruz. Burada da 3.000-3.500 konutu teslim ettik. İnşaatlar ilerliyor. Bundan sonraki hedef ülkelerimizden birisi Katar olacak." Katar'daki yatırımcıların referandumdan 'evet' çıkmasının ardından daha da rahatladığını söyleyen Kuzu, "Evet çıkmasından herkes hoşnut. Türkiye'nin önünün açık olduğuna inanıyorlar. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aşırı bir sevgi var. Türkiye'yi çok seviyorlar" diye konuştu.



10 KONUT SATTIK

Dünya ülkelerinin birçoğunda sıkıntı olduğunu anlatan Özen Kuzu, şöyle konuştu: "Dünyada kazan kaynıyor. Bu kaynama durulduğunda Türkiye'nin önemi daha da artacaktır." Kuzu, vatandaşlık hakkı ve KDV indiriminin ardından yabancılara 10'a yakın konut sattıklarını vurguladı.



YENİ PROJELER 2018'DE

2018'de Avrupa yakasında yeni projelere başlayacaklarını söyleyen Kuzu, konut üreticilerinin eskiden sat-yap yaptığını, şimdi ise 'yap-sat'a döndüklerini belirterek, "Maliyetler yükseliyor. Sektör artık yüzde 5-15 kazanınca seviniyor" dedi.



SEAPEARL KATARLILAR'IN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Katar Ticaret Odası As Başkanı Muhammed Bin Towar Alkowari de SeaPearl ile yakından ilgilendi. Projeyi oldukça beğendiğini söyleyen Muhammed Bin Towar Alkowari en kısa sürede projeyi yerinde görmeye geleceğini açıkladı. Bu şekilde güzel projelerin Katarlı yatırımcının da dikkatini çektiğini ifade eden Alkowari, Türkiye ve Katar'ın yakın zamanda güzel işbirliklerine imza atabileceğinin altını çizdi. Katar'lı perakende devi Abu Issa Holding Kurucusu ve Ceo'su Ashraf Abu Issa da projeyi ziyaret edenler arasındaydı. Ashraf, SeaPearl'ü daha önce yerinde ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini ifade etti. Katarlı yatırımcılara projeyi anlattığını söyleyen Ashraf, Kuzu Grup'u da yakın takip ettiğinin altını çizdi.



2017'DE YENİ REKORLAR KIRILABİLİR

Kuzu Grup olarak 2016'yı yaklaşık 600 milyon TL ciro ile kapattıklarını belirten Kuzu, şunları kaydetti: "2017'de bunun üzerine yüzde 7-8 büyüme öngörüyoruz. Sektöre ivme kazandıracak kanunlar canlılık getirecek. Bu yılın en önemli adımları, yabancı yatırımcıya belli kuralları yerine getirmesi halinde verilecek vatandaşlık hakkı ve KDV muafiyeti oldu. 2017'de yeni rekorlar kırılabilir."



FİYATLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK

Özen Kuzu, dolar/TL'deki değer kaybının inşaat maliyetlerini düşüreceğini ancak konut fiyatlarında düşüş beklemediklerini ifade ederek, "Aksine bundan sonra fiyatlarda artış başlayacak" diye konuştu.