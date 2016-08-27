Gurbetçi kadınlar çalışmadan emekli

Yurtdışında çalışan vatandaşlar bu süreleri Türkiye’de borçlanarak emekli olabiliyor. Kadınlar ise çalışmalarına gerek kalmadan ikâmet ettikleri her süreyi emeklilik hesaplarından saydırabiliyor

Türkiye dışında milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların birçoğunun Türkiye'de de sigorta başlangıçları bulunuyor. Bazıları da yurtdışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp sigortalı oluyor. Bir kısmı ise sadece dışarıda sigortalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmıyor. Bu üç durumdaki vatandaşımızın da yurtdışı hizmetlerini saydırarak Türkiye'de emekli olma şansı var. Bunlar ya borçlanarak yapılıyor ya da o günler yapılan anlaşmalar gereği Türkiye'de de sigortalı olarak geçerli sayılıyor.



BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Erkeklerin bu haklardan yararlanabilmesi için 18 yaşından sonraki belgeli çalışmaları isteniyor. Ama kadınlar için durum farklı. Kadınların Türkiye'de emekli olmak istediklerinde çalışmış olma şartları yok. Yurtdışında ev kadını olarak bulundukları süreler emeklilik hesabına katılabiliyor. Bu süreleri Türkiye'ye gelerek geriye doğru borçlanarak kazanabiliyorlar. Örneğin Fatma Hanım 20 yaşında Almanya'ya gitti ve orada hiç çalışmadan 5 yıl ikâmet etti. Fatma Hanım Türkiye'ye gelerek 5 yıllık borçlanma yapabiliyor ve borçlanma yaptığı tarihten geriye doğru 5 yıllık prim kazanıyor. Yaş ve prim sayısına göre emekli olabiliyor. Borçlanma kapsamındaki süreler mevzuatta şu şekilde belirleniyor: "Türk vatandaşı olanlar, 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bunlar sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleriyle ev kadını olarak geçen sürelerdir."



HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikâmet belgesi şunlardan biriyle teyit ediliyor: 1) İkâmet belgesinin Türkiye'de yeminli tercüme bürolarınca onaylanmış tercümesi. 2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirlik veya Ataşeliği'nin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikâmet belgesine istinaden düzenlenecek belge. 3) Yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi.