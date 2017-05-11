Cumhurbaşkanı, bankaların yatırımcılara kapı açan bir yaklaşım içine girdiğini belirterek, “Onlar bile soru işaretleriyle dolu dönemi geride bıraktı” dedi

Uzun zamandır finans sektörüne yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bankaları övdü. Kuveyt seyahati dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye ekonomisinin artık yere sağlam basan bir ekonomi olduğunu belirterek, "Hem devlet hem özel sektör olarak bunu yakaladık. Şimdi biz tırmanma sürecini farklı şekilde yakalayalım istiyoruz. Başta finans sektörü olmak üzere ki -onlar bile soru işaretleriyle dolu dönemi geride bıraktı- girişimcilere, yatırımcılara kapı açan ve yaklaşımlar içindeler. Aksi halde finans sektörü biliyor ki kendisi için de bunlar olumsuz şekilde dönecektir. Bu bakımdan bizim finans sektörüyle girişimci arasındaki bağı güçlendirmemiz, sıçrama için çok büyük önem arz ediyor" mesajı verdi.