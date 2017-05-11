Cumhurbaşkanı, bankaların yatırımcılara kapı açan bir yaklaşım içine girdiğini belirterek, “Onlar bile soru işaretleriyle dolu dönemi geride bıraktı” dedi
Uzun zamandır finans sektörüne yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bankaları övdü. Kuveyt seyahati dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye ekonomisinin artık yere sağlam basan bir ekonomi olduğunu belirterek, "Hem devlet hem özel sektör olarak bunu yakaladık. Şimdi biz tırmanma sürecini farklı şekilde yakalayalım istiyoruz. Başta finans sektörü olmak üzere ki -onlar bile soru işaretleriyle dolu dönemi geride bıraktı- girişimcilere, yatırımcılara kapı açan ve yaklaşımlar içindeler. Aksi halde finans sektörü biliyor ki kendisi için de bunlar olumsuz şekilde dönecektir. Bu bakımdan bizim finans sektörüyle girişimci arasındaki bağı güçlendirmemiz, sıçrama için çok büyük önem arz ediyor" mesajı verdi.
Limak Holding'in yapacağı 4.5 milyar dolarlık Kuveyt Uluslararası Havalimanı yatırımında Türk bankalarının teminat mektuplarıyla yerini aldığını anlatan Erdoğan, "Bu onlara o gücü vermiş oldu. Çekinmemiş vermiş. Bizimkiler böyle bir katkıda bulununca uluslararası finans sektörü ne yapıyor, onlar da dikkat ediyorlar.
Aynı şey Türkiye'deki yatırımlar için de geçerli. Çok miktarda ve farklı şekilde göreceğiz. Küresel sermayenin de Türkiye'ye girişinin arttığını göreceğiz. Bundan en küçük tereddütüm yok" diye konuştu.
KUVEYT'LE ORTAK FON ÖNERİSİ
İki ülke arasında ticaret hacmini 1 milyardan 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, korvetler, fırkateynlerin yapımı ve gemi inşaası konusunda Türkiye'nin bilgi ve deneyimini Kuveyt'teki hükümet yetkilileriyle paylaşma fırsatı bulduklarını aktardı. Erdoğan, şöyle konuştu: "Kendilerine Türkiye olarak neleri verebiliriz bunlardan bahsettik. Gıda, yaş sebze-meyve, kırmızı et, beyaz et olabilir. Ama hepsinden öte serbest ticaret anlaşması noktasında teklifimiz var. Şu anda bu adım atılamıyor olsa bile tercihli ticaret anlaşması noktasında adım atılabilir, bununla ilgili teklifi yaptık. Hatta bir de müşterek paramızla yatırım ortaklığıyla ilgili bir fon kurulması teklifini yaptık. Eylülde başbakanları ülkemizi ziyaret edecek.
Zannediyorum bu konuları da gündeme alacağımız ziyaret olacaktır. Ekonomi bakanlığımızın da muhataplarıyla görüşmeleri olacak."
ÇİN'LE ANLAŞMA YAPILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin seyahatinin hatırlatılarak "Kuşak ve Yol Zirvesi, Çin'in en büyük projesi. Türkiye'yi de bu yolun ortak koridorunu- kavşağını tutan ülke olarak tanımlıyorlar. Bu seyahatinizde bu projeye dair önemli bir anlaşma imzalayacak mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Dolmabahçe'de yaptığımız görüşme vardı. O zaman bunları görüşmüştük. Fakat sonra bu işin askıya alınma durumu oldu. Arkadaşlarımızın konuyla ilgili çalışması var. Çalışma neticesinde bunu gerçekleştirebilirsek inşallah Türkiye-Çin arasındaki işbirliğinde iyi bir konuma gelmiş olacağız. İmzalar atılmadan bir şey söylemek istemiyorum. Bu, Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerde çok ciddi sıçramayı getirecektir. İmzalanması halinde Türkiye için bir zirve anlaşması olacaktır."