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Avrupa’nın ticari araç üretim üssü olarak görülen ’nin unvanı değişti. Yeni yatırımlarıyla , binek otomobil üssü oldu

Düne kadar ticari araçta Avrupa'nın üretim üssü olan , binek de de üs olma yolunda hızla ilerliyor. Binek otomobil üretimi ilk olarak 2014'te ticari araç üretimini solladı. Toplam üretim bir milyon 218 bin adet olurken, ticari araç üretimi 733 bin adede çıktı. 2015'te de devam eden bu süreç, 2016'da ise hız kazandı. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv sanayisinin toplam üretimi 950 bin adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil üretimi ise 562 bin adet oldu. Otomobil üssü için ilk ciddi adımlar Toyota ve Hyundai Assan tarafından atıldı. Toyota, binek modeli Corolla'yı, Hyundai Assan ise i10 ve i20 modellerini üretmeye başladı. Böylece, otomobil üretim rakamları hızla yükseldi. Tofaş'ın 2015 sonu ve 2016 başında devreye aldığı otomobil projeleri 'nin otomobil üretim üssü olma yolundaki hedeflerine adeta doping etkisi yaptı.

YENİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELİYOR
Hyundai, Toyota ve Tofaş'ın yanı sıra diğer üreticiler de binek modellerini birer birer devreye sokuyor. Son olarak Oyak Renault, 200 milyon euroluk yatırımla Megane Sedan modelini üretmeye başladı. Oyak Renault, Bursa fabrikasında Megane Sedan'la birlikte Clio hatchback ve Sport Tourer'i üretmeye devam edecek. Toyota da Sakarya fabrikasında yeni SUV modeli C-HR'yi üretmeye hazırlanıyor. Yeni modelin seri üretimi kasımda başlayacak. Türkiye'de üretilen Corolla ve Verso'dan sonra üçüncü model olan yeni C-HR için 350 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdi. Son olarak Honda da Türkiye'deki fabrikasında yenilenen Civic'in üretimi için hazırlık yapıyor. 123 milyon TL'lik yatırımla üretilecek 10'uncu nesil Civic Sedan'ın bantlardan eylül sonunda çıkması planlanıyor

YENİ YATIRIMLAR DEVREDE
Türkiye'nin binek otomobil üssü olması yolundaki ilk açıklamayı Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) yaptı. OSD Başkanı Kudret Önen 2015'teki konuşmasında "Yeni yatırım projelerinin devreye girmesiyle ülkemiz hafif ticari araç üretiminden sonra, otomobil üretiminde de Avrupa'da önemli merkez olma yolunda" şeklinde konuşmuştu.

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