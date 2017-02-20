FCA’yı küresel bir dev yapmak için Opel’i bünyesine katmak isteyen Marchionne büyük hayal kırıklığı yaşıyor. GM CEO’su Barra, Opel’i Fiat’a değil PSA’ya satmaya hazırlanıyor

Geçen hafta otomotiv dünyası Amerikan otomotiv devi General Motors'un (GM) Opel'i Fransız Peugeot Citroen Grubu'na (PSA) satılacağı haberleri ile sarsıldı. Ancak en büyük sarsıntıyı Fiat Chrysler Automobiles CEO'su Sergio Marchionne yaşadı. FCA'yı küresel bir dev haline getirmek isteyen Marchionne, uzun bir süredir Opel'i satın almayı istiyordu.

Dokuz yıl önce iflas masasındaki GM ile masaya oturan ancak son anda bu arzusuna kavuşamayan Marchionne, GM ile flört etmeye hiçbir zaman son vermedi. Marchionne'nin Opel'e olan ilgisinin devam ettiği birkaç yıl önce GM CEO'su Mary Barra'ya gönderdiği e-posta ile anlaşıldı. Bir şekilde basına sızan e-postada Marchionne, Barra'ya otomotiv sektörünün hasta olduğunu ve tedavinin de bu birleşmeyle giderilebileceğinden bahsediyordu.

E-POSTA GÖNDERDİ

Birleşme teklifine sıcak bakmayan ve kendi planlarına odaklandıklarını açıklayan Barra, bu e-postanın Marchionne ile ilk iletişimleri olmadığını ifade etti. O gün FCA'nın teklifini geri çeviren Barra'nın ise boş durmadığı anlaşıldı. 2012'den beri PSA Grubu ile işbirliği yapan Barra'nın gönlünün Fransızlardan yana olduğu ise bugün ortaya çıktı.

FIAT 2009'DA TEKLİF VERDİ

General Motors'un Opel'i satmak istmesinin nedeni olarak, şirketin 8 yıldır kâr edememesi gösteriliyor. Ancak GM'nin Opel'i satışa çıkarması yeni değil. Daha önce de gözden çıkarmıştı. Küresel kriz sonrası darboğaza giren GM, 2009'da otomotiv tarihinin en büyük iflas koruma başvurusuna imza attı. O dönemde Opel'in satılması gündeme geldi. Amerikan otomotiv devi Chrysler'in yüzde 20'sini satın alan Fiat, Opel'e talip oldu. Görüşmelerde yaşanan anlaşmazlık üzerine, müzakere masasından kalktı. GM, bunun üzerine Opel'in satışı için Kanadalı Magna ve Rus Sberbank ile görüşmeye başladı. Ancak, GM son anda satıştan vazgeçti.



GM İLE FİAT'IN EVLİLİĞİ 5 YIL SÜRDÜ

FIat ile General Motors arasındaki ilişki yeni değil. 90'lı yılların sonunda finansal kriz yaşayan Fiat'ın imdadına GM koştu. GM'de 2000'de 2.4 milyar dolar ödeyerek Fiat'ın yüzde 20'sini satın aldı. İtalyan şirketin geri kalan hissesini GM'ye satılma opsiyonunu da içeren 2000 tarihli ortaklık anlaşması 5 yıl sürdü.



NE ÇOK TALİBİ VARMIŞ

Opel, 1862'de Adam Opel tarafından kuruldu. 1929'da Amerikan General Motors, Opel'in büyük hissedarı oldu. 1931'de ise şirketin tüm hisselerini satın aldı. 2009 yılında GM'nin girdiği darboğaz sonrasında Opel satışa çıkarıldı. Önce Fiat, hemen ardından Magna Opel'le ilgilendi. Ancak, GM son anda vazgeçti.



OPEL İLE PSA İŞBİRLİĞİ

Opel ile PSA Grubu ortak platform konusunda işbirliği yapıyor. 2012'deki anlaşmayla birlikte Opel otomobillerinde PSA'nın platformlarını kullanmaya başladı. Yeni nesil Corsa ile Peugeot 208 ve Citroen C3 platformları aynı. Zafira ve Peugeot 3008 de yeni nesil Citroen C4 Picasso'nun platformunu paylaşıyor.