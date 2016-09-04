Berlin’deki IFA Fuarı’nda OLED rüzgârı esti. Bu yıl tablet ve telefon gibi küçük ekranlarda OLED teknolojisi LED’i açık ara geride bıraktı. Ancak 55 inç TV ekranında LED tercihinde 3 yıldan önce büyük bir değişim beklenmiyor

Akıllı telefon, tablet ve televizyonlar ekran kuşağı dönüşümünü hızlandırdı. Berlin'de düzenlenen IFA Fuarı'nda ekran teknolojileri rüzgârı esiyor. Bu yıl akıllı telefon ve tabletlerde OLED ekranlar LED'lerin yerini almaya başladı. Bu yıl küçük ekranlı bu cihazlarda OLED teknolojisi büyük ölçüde öne geçti. Televizyonda ise dönüşüm biraz daha yavaş devam ediyor. Ekran teknolojileri konusunda uzman UBI'nin araştırmasına göre 2016'da toplam 1 milyon 200 bin adet 55 inç OLED TV, 27 milyon 800 bin adet LED TV'nin satılacağı tahmin ediliyor. Üreticiler uzun vadeli planlarında değişiklik yapmazsa OLED'lerin büyük ekran TV'lerde çoğunluğu elde etmesinin 2020'den sonrayı bulacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonlarda da OLED dönüşümü hızlandı. 2017'de Apple'ın ilk "Esnek-Flexible OLED" ekranlı iPhone konusunda adım atması bekleniyor. JDI, LG Display ve Samsung Display gibi üç "Esnek OLED" üreticisinin kararı mobil ekranlarda dönüşümü hızlandıracak. Esnek OLED konusunda büyük ekranlarda gelişme daha yavaş olacak. Bunun sebebi televizyonların akıllı telefonlar kadar sık değiştirilmemesi. Ayrıca bantlardaki dönüşümün maliyeti küçük ekranlara göre daha yüksek.



FİYAT REKABETİ ÖNEMLİ

OLED panellerin üreticisi LG, 2014'ten bu yana Türkiye'de OLED TV satışı yapıyor. LG OLED E6 serisi 21 bin TL ile satışta. 55 inç modeli ise 14 bin TL'ye satılıyor. Arçelik 65 inç OLED televizyonu 12 bin 500 TL etiket fiyatıyla vitrine çıkaracak. Arçelik, Vestel, LG ve Philips OLED TV rekabeti fiyatları beklenildiğinden de hızlı aşağı çekebilir. Samsung SUHD ekranlarla ve kavisle televizyondaki OLED dönüşümünü öne çekmeyi düşünmüyor gibi. Ancak bu yılki fuarda üzerlerinde daha çok baskı hissettikleri söylenebilir. Ancak kavis konusunda şirketin başarılı mühendislik örnekleri tüketicinin aklını çeliyor. OLED TV üreticileri elde edilen camın üzerine kendi işlemcilerini kullanarak farklılık yaratmaya çabalıyor.



LED'DEN FARKI NE?

LED'lere kıyasla 100 kat daha hızlı işlem kapasitesine sahip OLED televizyonlarda görüntü her an keskin ve net kalıyor. Yani arka fonda gölge olmuyor. OLED sayesinde daha hafif bir TV paneli elde edilebiliyor. 55 inç bir OLED TV'nin ağırlığının 2 kilo civarına yaklaşması hayal değil.



PHILIPS

PHILIPS AMBİANS IŞIĞI UNUTMADI

Philips ilk OLED TV'sini Ambilight teknolojisiyle sunuyor. 55 inç ekrana sahip 901F modeli maç ve film izlerken ambiansı değiştiren arka ışık değişikliğine olanak tanıyor. Perfect Contrast sistemi sayesinde kontrast kalitesi de artıyor. Keskin ve "temiz" beyaz tonları ve gerçekçi ten renkleri bu sayede ekrana yansıyor.



LG

İMZAYI OLED İLE ATIYOR

Türkiye'ye ilk gelen OLED TV oldu. Fuarın belki de en dikkat çekici girişine sahip firması OLED dönüşümünü erkene çekerek risk alan LG oldu. OLED tünelinde başı dönmeyen ziyaretçi yok gibiydi. Signature serisi OLED TV'ler tablo gibi asılırken ses sistemi ekranı ayakta tutuyor. Cam inceliği ise akıllı telefon sahiplerini bile hayrete düşürüyor.



ARÇELİK

İLK ÜRÜN HAFTAYA VİTRİNDE

Gelecek hafta ilk olarak 65 inç ekran seçeneğiyle OLED TV'yi piyasaya sunacak Arçelik, cam olarak alınan parçanın üstüne kendi deneyim ve bilgi birikimini ekliyor. Ekranda uzun süre kalan logonun iz bırakma ihtimalini algoritmalarıyla yok ediyor. İkinci model 55 inç daha küçük giriş seviyesi OLED tercihini oluşturacak.



VESTEL

TOSHIBA MARKASI DENEYİMİ

Vestel de kullanıcılarına OLED TV teknolojisini Avrupa'da Toshiba markasıyla sunma şansı elde edecek. OLED TV'ler piksel aydınlatması sayesinde seçili pikselleri tamamen kapatma ve mutlak siyah gösterme yeteneğine sahip. Geceleri ışıkların yarattığı o muhteşem görüntü artık Vestel OLED TV sayesinde evlere geliyor.