1 milyar insan parmağından tanınıyor

Deloitte Global’in rakamlarına göre akıllı telefonlar, tablet ve dizüstü bilgisayarlar üzerinden 1 milyar farklı parmak izini tanıyor. Aktif parmak izi okuyucusu cihazlar günde ortalama 30 kez parmak izi tanıyor. Yılda toplam 10 trilyon defa parmak izi okutuyoruz

Şifreleri her zaman hatırlamak zorunda kalmamak için biometrik tanıma teknolojilerini kullanıyoruz. Kişiselleşen akıllı cihazları parmağımızla açıyoruz. Akıllı telefonlar parmağımızdan yüzümüzden veya çizdiğimiz çizgilerden bizi tanıyor. Tabletler yine benzer şekilde parmak iziyle uygulama yüklemeye başlıyor.

Dizüstü bilgisayarlar artık parmak izini tek şifre gibi kullanarak kullanıcısını tanıyor. Ancak parmağımızı tanıyan bu cihazların yüzde 90'ı akıllı telefon ve tabletlerden oluşuyor.

Peki bu tanıma teknolojilerini niçin kullanıyoruz?

Parmak izi okuyucuları alışverişlerde, eğitimde, finansal işlemlerde, medya uygulamalarını izlerken, e-devlet uygulamalarında ve yine pek çok kimlik tanıma gerektiren uygulamalarda parmak izi ve biometrik tanıma teknolojilerini kullanıyoruz.



DİZÜSTÜNDE PARMAK İZİ

1 milyarın üstünde parmak izi verisi ciddi bir kişisel veri oluşturuyor. Interpol'de bile olmayan parmak izi verisi cihazlarda ve platform şirketlerinde mevcut. Artık parmak izinin de taklit edilebilmesi mümkünken her yeni sürümde ele geçirilme olasılığı ise düşüyor.

Dizüstü bilgisayarlarda parmak izi okuyucusu, akıllı telefonlardan ve tabletlerden daha önce kullanıldı. Özellikle kurumsal cihazlarda parmak izi kullanımı daha yaygın olarak tercih ediliyor. Sonuçta kişisel değil, kuruma ait veriler de tehdit altında olduğu için ekstra önlem almak gerekiyor.



YÜZÜMÜZÜ DE TANIYOR

Biometrik tanıma teknolojileri sadece parmak izinden ibaret değil. İnsanların yüzü, sesi, gözleri ve damar yapısı kişiye özel olduğu için kullanılabiliyor. Yani kişinin kendine özel tüm ayırt edici özellikleri cihazlar tarafından kimlik tanımada kullanılabiliyor.







TEK ŞİFRE OLARAK PARMAK İZİ

Dizüstü bilgisayarlar artık çok amaçlı kullanılıyor. Güvenliklerini sağlamak ve şifre kullanımı için de parmak izi kullanımı yaygınlaşıyor. Parmak izi okuyucusunu tek şifre olarak kullanan dizüstü bilgisayarlar yaygınlaştı. Esnek tasarımlarıyla bu bilgisayarlar tablet gibi de kullanılabiliyor.

BAŞLATIRKEN TANIYABİLİRSİN

SAĞLIKLI PİLLERİN ÖMRÜ UZUN OLUR

