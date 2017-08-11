Ninjalar İngilizce öğretiyor

İstanbul’da geliştirilen English Ninjas uygulamasını Güney Koreli bir kullanıcı telefonuna yüklüyor, Yeni Zelanda’dan bir eğitmen ile İngilizce pratik yapıyor. Yüzyüze iletişimi destekleyen English Ninja mobil uygulaması sınırları ortadan kaldırıyor

İngilizce pratiğini artırmak için Sultanahmet meydanında, turistik yerlerde turistlerle konuşmaya çalışılan dönem çoktan geride kaldı. Artık öğrenci değişim programları veya geliri iyi olan aileler için çocuklarına yaz okulu şansı sunuyor. Oysa İngilizce pratik yapmak için farklı bir yöntem olmalı diye düşünen Mekanist projesini Hintli Zomato'ya satan Ali Servet Eyüboğlu bu fikrin Hindistan ziyaretleri sırasında oluştuğunu söylüyor. Eyüboğlu, "Biz Mekanist'i sattıktan sonra Hindistan'a eğitimlere gittiğimizde pek çok konuda daha iyi çözümler geliştirdiğimizi gördüm. Ancak Türkiye'den girişimcilerin en zayıf olduğu konu kendilerini anlatabilecekleri yeterli İngilizce pratiğinin olmamasıydı. Bunun sadece bizim için değil, İspanyol, Arap, Uzakdoğulu pek çok insanın sorunu olduğunu gördüm. Yani küresel bir çözüm üretme şansımızın olduğunu gördüm. Ondan sonra çözümün detaylarını oluşturmaya başladık. Yani farklı ülkelerde farklı dillerde ninjalar üretebileceğimizi gördüm" diye konuştu.



EVDEN ÇALIŞAN EĞİTMENLER

Önce bir eğitim programı ve içeriği oluşturmaya gayret ettiklerini sonra da eğitmenler için çalışma yaptıklarını belirten Eyüboğlu, eğitmen konusunda yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor: "İngilizce eğitmen konusunu çözmek için dünyanın pek çok yerinden insanlar bulmaya başladık. İspanya'da Yeni Zelanda'da eğitmenler bulduk. Hatta ilk eğitmeni ABD'de Uber sürücüsünü ikna ederek başladık. Evde de para kazanabileceğini bilmek oldukça iyi fikir olarak baktı. Aslına bakarsanız. Uber'in sürücülerle yaptığı kiralama hizmetini biz İngilizce eğitmenlerle yapıyoruz. Yani hem eğitmenlere hem de pratik yapmak isteyenlere yüz yüze iletişimle başarılı bir platform sunmaya çalışıyoruz." Küresel bir iş yapmak için çaba harcadıklarını ifade eden Ali Eyüboğlu, şimdiye kadar kayıtlı kullanıcı sayısının 100 bini geride bıraktığını sürecin kritik aşamayı geçtiğini vurguluyor.



KORE'DE DE KULLANICI VAR

Ali Eyüboğlu English Ninjas girişimiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Nisan 2016 tarihinde English Ninjas'ı kullanıma sunduk. Türkiye dışında, Çin, Güney Kore, Japonya, Latin Amerika ve Ortadoğu'dan kullanıcılarımız var. Kullanıcılar her yerde ve her zaman eğitmenleri notlayarak iyi bir çalışma şansı sunuyor. İstanbul'da geliştirdiğimiz bir uygulamayı Güney Kore'de bir insan telefonuna yüklüyor ve Yeni Zelanda'da bir eğitmenle yüzyüze İngilizce pratik yapabiliyor. Yani sınırları ortadan kaldırdığımızı söyleyebilirim."



KURUMSAL KULLANICILAR VAR

Kurumsal kullanıcılar için kullanım fırsatı sunan English Ninjas tamamen kuruma özel eğitmenlerle çalışma olanağı da sunuyor. Turkcell, Koç Holding, Eczacıbaşı Holding, Zorlu Holding gibi dev kurumlar İngilizce pratik olarak English Ninjas'ı tercih eden kurumlar arasında yer alıyor.



NASIL KURULUYOR?

Kullanıcılar English Ninjas mobil uygulamasını yükleyerek ücretsiz üye olabiliyor. Sonra herhangi bir dakika paketine abone olarak eğitimine başlayabiliyor. Anadili İngilizce olan eğitmenle yüz yüze konuşmaya başlayabiliyor. Eğitmenle konuşurken Google Çeviri uygulamasını da kullanabiliyorsunuz.



BİR BİLENE SORMAK AYIP DEĞİL

Hızlı soru ve yanıtlarla Bir Bilene Sor (BBS) girişimini tanıyalım: Uygulamayı kullanan öğrenci sayısı 350 bini geçti. Aktif kullanıcı sayısında aylık bazda 100 bin sınırına doğru yaklaşıyor. Bugüne kadar 3 milyona yakın soru paylaşılan platforma günde ortalama 50 binin üzerinde yanıt geliyor. Kullanıcıların oranlarına baktığımızda Temmuz 2017'de ilk defa erkek oranı yüzde 40'ın altına düştü. Yani ağırlık kadınlarda. Kız öğrencilerin uygulamalara ilgisi hayli fazla. Öğrenciler 'Tercih Robotu' uygulamasından faydalanarak LYS2017'de doğru tercihler yapıyor. Girişim, Yapay Zeka teknolojisinde yazılım geliştirerek öğrencilere sunmaya devam ediyor.



GİRİŞİMCİLERE E-TİCARET DESTEĞİ

Kolay ve güvenli ödeme seçeneğini müşterilerine sunmak isteyen girişimciler iyziStart paketlerinden birini kullanabilir. IyziStart e-ticaret paketini kullanan girişimler son bir yıl içinde ortalama yüzde 360 oranında büyüdü, 4 ülkede ofis açarak iş ortaklıkları yaptığını belirten Iyzico'nun aldığı yatırım tutarı 2.3 milyon TL'yi buluyor. Iyzico'nun sunduğu hizmetler sayesinde girişimciler, hem BDDK lisanslı hem de Mastercard, Visa ve Amex gibi ödeme alanında dünya devi şirketlerin birlikte belirledikleri ve toplam 200'ün üzerinde güvenlik kriterine sahip olan PCI-DSS sertifikalı bir ödeme kuruluşuyla çalışma şansına da sahip oluyor. Girişimciler, bu sayede işlerini büyütmeye odaklanabiliyor.