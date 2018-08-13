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Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor
Türkiye Emekliler Derneği () Genel Başkanı Kazım Ergün, "Dünyada bir ekonomik savaş var. Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor" dedi. TÜED Antalya Şubesi'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu'na katılan Ergün, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemi en alttan en üste kadar birlik ve beraberlik içinde ülkemize sahip çıkarak atlatmalıyız" dedi. Emeklilerle ilgili hükümetin yaptığı tüm katkılara teşekkür eden Ergün, taleplerini de sıraladı. Kongrede Şube Başkanlığı'na İbrahim Tezcan yeniden seçildi.
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Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor
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