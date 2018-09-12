İstek’li öğretmenler buluştu

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Yeditepe Koleji Lara, Konyaaltı ve Manavgat Kampüsü idareci ve öğretmenleri, Lara (Merkez) kampusunda düzenlenen genel öğretmenler kurulu toplantısında bir araya geldi. Okulun konferans salonunda yapılan toplantıda 2017-2018 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapılırken LGS ve YKS'de elde edilen başarılar hakkında da öğretmenlere bilgi verildi. HER YIL GÜÇLENİYOR
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Okulları Kurucu Başkanı Mustafa Koca İstek Antalya
Yeditepe Koleji Okulları'nın günden güne güçlenen, büyüyen bir aile olduğunu vurguladı. Kurucu Başkan Mustafa Koca, "Yeni eğitim öğretim döneminin tüm idareciler ve öğretmenler için sağlıklı, başarıların artarak devam etmesini diliyoruml" diye konuştu.