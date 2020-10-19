Sipsiye adanan ömür

BURDURLU Hüseyin Demir (60) ilkokulda tutulduğu sipsi sevdasına ömrünü adadı. Dirmil ilçesi Asmabağ köyünde ilkokul ikinci sınıfta 8 yaşındayken sipsi yapımına merak salan Hüseyin Demir, 52 yıldır sipsinin hem imalatını hem de icrasını yapıyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında sanatçılar ve bu işe meraklılar için sipsi üretimi yapan Hüseyin Demir, yıllardır Gazi Caddesi'ndeki iş yerinin üst katında faaliyetini sürdürüyor.Bugüne kadar 70 binin üzerinde sipsi yaptığını anlatan Demir, "Koronavirüs salgını bizi eve hapsetti. 3.5 ay dükkanımı açmadım. Pandemi döneminde evde yaklaşık 1000 sipsi yaptım. Sipsinin yaşaması ve gelişimi için emek harcamayı sürdüreceğim" dedi. Yabancı müzisyenlerin sipsiyi ilginç bulduklarını da kaydeden Hüseyin Demir, "Sipsiyi merak edenlere gönderiyorum. Genelde İskoçlar, Almanlar ve Japonlar sipsiye ilgi duyuyor" dedi.Sipsiyle ferdi olarak 1986 yılında İngiltere'de Dünya Halk Çalgıları Yarışması'na katıldığını anlatan Hüseyin Demir, "32 ülke arasında dünya ikincisi oldum. 2011'de Süleyman Demirel Üniversitesi Oda Orkestrası ile Bulgaristan'da Uluslararası Halk Çalgıları Yarışması'na katıldım ve orada altın madalya kazandım. 2013'te de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın referans olduğu Azerbaycan Bakü'de düzenlenen yarışmaya bir öğrencimle katıldım ve orada da altın madalya kazandım" diye konuştu.