Emekli astsubay intihar etti

OLAY, Ankara
'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. 2015 yılında emekli olan 45 yaşındaki astsubay Y.Y., yanında bulunan babası ve erkek kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde Koç İkiz Kuleler önünde bulunan özel firmalara ait araba galerisi önüne geldi. Y.Y. burada nedeni henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı, belindeki beylik silahını çıkartarak 2 el ateş ettikten sonra silahı kafasına dayadı. Baba, oğlu Y.Y.'yi ne yapsa da ikna edemedi. Y.Y. kafasına dayadığı silahı bir anda ateşleyerek, babasının ve erkek kardeşinin önünde intihar etti.