Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Emekli astsubay intihar etti

Emekli astsubay intihar etti

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Emekli astsubay intihar etti
OLAY, 'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. 2015 yılında emekli olan 45 yaşındaki astsubay Y.Y., yanında bulunan babası ve erkek kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde Koç İkiz Kuleler önünde bulunan özel firmalara ait araba galerisi önüne geldi. Y.Y. burada nedeni henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı, belindeki beylik silahını çıkartarak 2 el ateş ettikten sonra silahı kafasına dayadı. Baba, oğlu Y.Y.'yi ne yapsa da ikna edemedi. Y.Y. kafasına dayadığı silahı bir anda ateşleyerek, babasının ve erkek kardeşinin önünde intihar etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli astsubay intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN