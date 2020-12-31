Sağlık öğrencilerine eğitim ambulansı

KIRIKKALE Üniversitesi öğrencilerinin uygulama eğitiminde kullanılacak olan ambulansın anahtarı, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş tarafından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan'a teslim edildi. Kırıkkale İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde gerçekleşen devir teslim törenine Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Metin Arslan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Gökgöz, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ve diğer yetkililer katıldı.

OLMAZSA OLMAZ ALAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Gökgöz "2011 yılında kurulan iİk ve Acil Yardım Programı öğrencileri için ambulanslar olmazsa olmaz uygulama alanlarıdır. Öğrencilerimiz bu zamana kadar ambulans üzerindeki uygulamalarını Üniversitemiz Tıp Fakültesinden veya Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden günübirlik getirilen ambulanslarla yürütmekteydiler. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü envanterine kayıtlı 10 yaşını tamamlayıp hurdaya ayrılmış ancak içinde uygulamalarda kullanabilecek bütün teknik donanımları bulunan bir ambulansın meslek yüksekokulumuza devri bizim için büyük bir katkı olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Hakan GÖKKAYA