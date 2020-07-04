FETÖ’cü savcı bu sitede saklanıyor

FETÖ'nün kumpas davalarında görevlendirdiği firari savcı Hikmet Usta, Almanya'nın Wuppertal kentinde ortaya çıktı. Emekli astsubay Erdem Kılıç'ın kentteki Lidl adlı süpermarkette görüntülediği FETÖ'cü savcının peşine düşen SABAH, hainin Barmen semtinde adresine ulaştı. Firari savcı beş bloktan oluşan korunaklı bir sitede kalıyor.SİTENİN girişinde "Özel alan, işi olmayan giremez" levhası bulunuyor. 20 dairelik beş blokta kapı zillerinden sadece birinde Türk adı yazılı. Çıkmaz sokakta kalan ve arka kısmında çocuk parkı bulunan site, Google haritasında bile gizlenmiş konumda yer alıyor. Usta'nın gizlendiği ev alışveriş yaparken görüntülendiği süpermarkete ise 1,5 km uzaklıkta. WUPPERTAL2009 yılında FETÖ'cülerin açtığı kumpas davasında üç yıl tutuklu kalan ve 51 yıl hapsi istenince Almanya'ya gelen emekli astsubay Erdem Kılıç, davasına bakan savcının izine Wuppertal'de rastladı. Firari savcı ve eşini görüntüleyen Kılıç, tüm firari FETÖ'cülere, "Kaçarak bir yere varamayacaksınız. Teslim olun, cezanızı çekin" diye seslendi.